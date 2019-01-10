Fatih Terim'in davasında karar verildi! Kebapçı Selahaddin...
İzmir Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi.
İzmir Alaçatı'da geçtiğimiz yıl meydana gelen Fatih Terim ile kebapçı Selahattin Aydoğdu kavgasıyla ilgili Fatih Terim hakkında "basit yaralama" suçlamasıyla Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı.
Davanın iddianamesinde olay şöyle anlatıldı; Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu, Alaçatı şubesi ile Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in ortak olduğu Beeves Alaçatı restoranın arasındaki boş alana tuvalet yaptırdı. Terim'in damadının kardeşi Petek Zeynep Çetin kokular gelmesi üzerine tuvaletin olduğu bölüme paravan yaptırdı. Paravan nedeniyle iki taraf arasında anlaşmazlık çıktı. 14 Temmuz 2017 günü iki işletmenin mülk sahibi Emin Önal ile Selahattin Aydoğdu, Petek Zeynep Çetin'in yanına gelerek paravanı kaldırılmasını istedi. Çıkan tartışmada Emin Önal, Petek Zeynep Çetin'e iddiaya göre 'Paravanı yıkmaz isen ben yıkarım, hepsini başınıza yıkarım" dedi. Çetin de paravanın yıkılması durumda gideceğini belirtti. Önal da 'S…. defolup nereye gidersen git' dedi.
TOKAT VURUP, YUMRUK ATTI
Petek Zeynep Çetin de olayı ağabeyi Ahmet Baran Çetin'e telefonla anlattı. O dönem Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim ile akşam yemeği yiyen Ahmet Baran Çetin durumu kayınpederine aktardı. Selahattin Aydoğdu'yu önce telefonla arayan Fatih Terim, daha sonra damadıyla kebapçıya gitti. Terim buradaki konuşma sırasında Aydoğdu'ya tokat ve yumruk attı. Aydoğdu yaralandığını belirterek hastaneden adli rapor alarak Terim'den şikayetçi oldu.
NE YAŞANMIŞTI?
İzmir Alaçatı'da, 14 Temmuz 2017 gecesi çıkan kavgaya, Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in, komşusunun restoranı ile kendi restoranını ayırmak için tam ortayaparavan çekmesi neden olmuştu.
Paravanın kaldırılması için şikayette bulunan diğer mekanın sahibi Selahattin Aydoğdu ile Fatih Terim önce telefonda tartışmıştı. Daha sonra Terim, damadı ile Aydoğdu'ya ait Yüzevler Kebapçısı'na gelmiş, taraflar arasında kavga çıkmıştı. Terim, olayın sonrası Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı. Olayın ardından Terim'in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı'daki restoranlarını kapatma kararı almıştı.
Olayın hemen ardından konuşan Aydoğdu, "Buraya geldi şov yaptı. Dükkanımı bastı ama iki dakikada kaçtı" demişti.
- 10.1.2019 15:45
- Güncelleme: 10.1.2019 16:11
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Toplam 1
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eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
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motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Toplam 1
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neoplan adamsın
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