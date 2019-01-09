Galatasaray'dan çifte transfer! Resmen açıklandı...
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan çifte ! Yeni transfer kimdir?

Galatasaray'dan çifte transfer! Yeni transfer Marcao kimdir?

, Portekiz ekibi Chaves'ten stoper ve Bursaspor'dan ayrılan için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

'dan 'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA (MARCAO) KİMDİR?
5 Haziran 1996 doğumlu olan futbolcunun tam ismi Marcos do Nascimento Teixeira. 22 yaşında olan savunmacı ismiyle biliniyor. Futbola Atletico Paranaense'de başlayan Marcao, ardından kiralık olarak Goianiense'nin yolunu tuttu. 1 sezon burada forma giydikten sonra genç futbolcu, Portekiz ekibi Rio Ave'ye oldu.

2018 yılında Portekiz temsilcisi Chaves'e transfer olan Marcao, Bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı.

GALATASARAY'DAN KAP'A BİR AÇIKLAMA DAHA!

Sarı kırmızılılar, Marcao'dan birkaç dakika sonra ile de görüşmelere başlandığını resmen duyurdu ve açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?
8 Ağustos 1995 doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesh ederek Bursaspor'a gitti.

2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım'a kadar yükseldi.

  1. 9.1.2019 14:46
  2. Güncelleme: 9.1.2019 15:20
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan çifte transfer! Yeni transfer Marcao kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN