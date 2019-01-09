Galatasaray'dan çifte transfer! Yeni transfer Marcao kimdir?
Galatasaray, Portekiz ekibi Chaves'ten stoper Marcao ve Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA (MARCAO) KİMDİR?
5 Haziran 1996 doğumlu olan futbolcunun tam ismi Marcos do Nascimento Teixeira. 22 yaşında olan savunmacı Marcao ismiyle biliniyor. Futbola Atletico Paranaense'de başlayan Marcao, ardından kiralık olarak Goianiense'nin yolunu tuttu. 1 sezon burada forma giydikten sonra genç futbolcu, Portekiz ekibi Rio Ave'ye transfer oldu.
2018 yılında Portekiz temsilcisi Chaves'e transfer olan Marcao, Bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı.
GALATASARAY'DAN KAP'A BİR AÇIKLAMA DAHA!
Sarı kırmızılılar, Marcao'dan birkaç dakika sonra Emre Taşdemir ile de görüşmelere başlandığını resmen duyurdu ve açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."
EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?
8 Ağustos 1995 doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesh ederek Bursaspor'a gitti.
2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım'a kadar yükseldi.
- 9.1.2019 14:46
- Güncelleme: 9.1.2019 15:20
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Galatasaray'dan çifte transfer! Yeni transfer Marcao kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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