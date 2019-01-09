Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Onyekuru, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.
Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru, devre arasında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. AOI Football'a konuşan Onyekuru transfer iddialarıyla ilgili, "Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdiğim yönündeki iddialar hakkında fikrim yok. Devam eden sözleşmem var ve Galatasaray'da mutluyum" dedi.
LAZIO TAKİBE ALDI
İtalyan basınından Cittaceleste sitesi, Lazio'nun Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ın peşinde olduğunu açıkladı. İtalyan ekibin, sezon başından beri iki oyuncuyu yakından takip ettiği ve teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.
TEKLİF GELMEDİ
Yönetimin, Belhanda'yı da satmak istediği haberleri ortaya atılırken, bu iddianın doğru olmadığı belirtildi. Belhanda'ya Arap kulüplerinden ve Fransa'dan Galatasaray'ın gündemine alacağı bir teklif gelmediği ve Terim'in de satılmasını çok istemediği ifade edildi.
- 9.1.2019
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
-
‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
-
"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.