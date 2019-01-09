Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi

Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi

'ın Everton'dan kiraladığı Onyekuru, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Everton'dan kiralanan , devre arasında 'dan ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. AOI Football'a konuşan Onyekuru transfer iddialarıyla ilgili, "Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdiğim yönündeki iddialar hakkında fikrim yok. Devam eden sözleşmem var ve Galatasaray'da mutluyum" dedi.

LAZIO TAKİBE ALDI

İtalyan basınından Cittaceleste sitesi, Lazio'nun Galatasaray'dan Yunus Akgün ve 'den Eljif Elmas'ın peşinde olduğunu açıkladı. İtalyan ekibin, sezon başından beri iki oyuncuyu yakından takip ettiği ve teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.

TEKLİF GELMEDİ

Yönetimin, 'yı da satmak istediği haberleri ortaya atılırken, bu iddianın doğru olmadığı belirtildi. Belhanda'ya Arap kulüplerinden ve Fransa'dan Galatasaray'ın gündemine alacağı bir teklif gelmediği ve Terim'in de satılmasını çok istemediği ifade edildi.

  1. 9.1.2019
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