Antalya kampında dün Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayan Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 1. Lig'de mücadele eden rakibine karşı İsmail, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Donk, Selçuk, Ndiaye, Ömer Bayram, Yunus, Sinan ve Muğdat 11'i ile sahaya çıktı. Aslan'da Sinan, Yunus ve Ömer Güler'in kendi kalesine attığı gollere, Eskişehirspor; Khalil, Talha ve Utku ile karşılık verdi.

BELHANDA KORKUTTU



Aslan'ın Faslı yıldızı Belhanda, dünkü maçı tamamlayamadı. 80. dakikada sakatlanan tecrübeli futbolcu, sakatlanarak oyundan çıktı. Belhanda'nın yapılacak kontrollerinin ardından durumu netlik kazanacak.