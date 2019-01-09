Galatasaray'ın gol düellosunda yok
Galatasaray, hazırlık maçında Eskişehir ile berabere kaldı.
Antalya kampında dün Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayan Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 1. Lig'de mücadele eden rakibine karşı İsmail, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Donk, Selçuk, Ndiaye, Ömer Bayram, Yunus, Sinan ve Muğdat 11'i ile sahaya çıktı. Aslan'da Sinan, Yunus ve Ömer Güler'in kendi kalesine attığı gollere, Eskişehirspor; Khalil, Talha ve Utku ile karşılık verdi.
BELHANDA KORKUTTU
Aslan'ın Faslı yıldızı Belhanda, dünkü maçı tamamlayamadı. 80. dakikada sakatlanan tecrübeli futbolcu, sakatlanarak oyundan çıktı. Belhanda'nın yapılacak kontrollerinin ardından durumu netlik kazanacak.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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