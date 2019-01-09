Galatasaray'ın gol düellosunda yok
09 Ocak 2019, Çarşamba
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'ın gol düellosunda yok

Galatasaray'ın gol düellosunda yok

, hazırlık maçında Eskişehir ile berabere kaldı.

Antalya kampında dün ile hazırlık maçı oynayan , sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 1. Lig'de mücadele eden rakibine karşı İsmail, Maicon, , Linnes, Donk, Selçuk, Ndiaye, , Yunus, Sinan ve Muğdat 11'i ile sahaya çıktı. Aslan'da Sinan, Yunus ve Ömer Güler'in kendi kalesine attığı gollere, Eskişehirspor; Khalil, Talha ve Utku ile karşılık verdi.

BELHANDA KORKUTTU

Aslan'ın Faslı yıldızı , dünkü maçı tamamlayamadı. 80. dakikada sakatlanan tecrübeli futbolcu, sakatlanarak oyundan çıktı. Belhanda'nın yapılacak kontrollerinin ardından durumu netlik kazanacak.

  1. 9.1.2019
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