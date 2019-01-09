Galatasaray ayak tenisi oynadı – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

ayak tenisi oynadı

Galatasaray ayak tenisi oynadı

sezonun hazırlıklarına Belek’te yaptığı antrenmanla devam etti.

sezonun hazırlıklarına Belek'te yaptığı antrenmanla devam etti.

Kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında Teknik Direktör gözetiminde gerçekleşen antrenmana sarı-kırmızılılar düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam antrenmanda ayak tenisi oynandı. Younes Belhanda'nın vole vuruşu yaparak aldığı maç sayısına karşı takım itiraz etti. Daha sonra kameradan görüntü izlenerek karar verildi.

Öte yandan antrenmanda Fatih Terim'in yardımcıları bir süre top oynadı. Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
  1. 9.1.2019 19:16
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray ayak tenisi oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN