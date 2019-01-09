Galatasaray ayak tenisi oynadı
Galatasaray sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te yaptığı antrenmanla devam etti.
Kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenmana sarı-kırmızılılar düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam antrenmanda ayak tenisi oynandı. Younes Belhanda'nın vole vuruşu yaparak aldığı maç sayısına karşı takım itiraz etti. Daha sonra kameradan görüntü izlenerek karar verildi.
Öte yandan antrenmanda Fatih Terim'in yardımcıları bir süre top oynadı. Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
- 9.1.2019 19:16
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800 forma hediye
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karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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