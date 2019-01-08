Ribery'den Galatasaray övgüsü
Ribery, eski takımı Galatasaray için övgü dolu ifadeler kullandı.
Nusret'te ödediği yüksek faturanın ardından Bayern Münih taraftarlarının hışmına uğrayan Franck Ribery, Galatasaray ile anılmaya başlandı. Fransız yıldızın 14 yıl sonra geri dönebileceği belirtilirken bu durum Ribery'ye de soruldu. Başarılı oyuncu, "Geleceğimin ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Galatasaray; inanılmaz bir güç, inanılmaz bir taraftar topluluğu ve öyle bir taraftarın önünde oynamak futbol kariyerimde aldığım en büyük zevkti" dedi.
FATİH TERİM'E BAĞLI
Bayern'de kadro dışı kararının verilmesi halinde, 35 yaşında olan Ribery için transfer kararını sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi verecek. Galatasaray yönetimi, teknik ekibin 'Olur' ya da 'Olmaz' raporuna göre yol haritasını belirleyecek.
SOW'DAN MESAJ VAR
Son olarak Bursaspor'da kiralık oynayan Moussa Sow, Dubai'deki kulübü Shabbab tarafından sözleşmesi feshedilerek serbest bırakıldı. 32 yaşındaki Senegalli forvet, Fenerbahçe'den olumsuz cevap aldıktan sonra menajerler aracılığıyla Galatasaray'a haber yolladı. Çok düşük maliyetlerle sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini söyleyen Sow, "Galatasaray'da oynamayı çok isterim" diye mesaj gönderdi. Forvet hattına bir değil iki isim isteyen Fatih Terim önüne gelen Sow ismi için henüz bir fikir belirtmedi.
ALBAYRAK ARI GİBİ
Galatasaray ile yatıp kalkan Abdurrahim Albayrak'ın neden Antalya kampında yer almadığı merak konusu olmuştu. Albayrak'ın, İstanbul'da kaldığı; Alan, Mangala, Batshuayi, Demba Ba ve Bronn'un transferiyle ilgilendiği belirtildi.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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