Galatasaray'ın efsanesi Hagi Antalya'ya geliyor
08 Ocak 2019, Salı
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'ın efsanesi Hagi Antalya'ya geliyor

Galatasaray'ın efsanesi Hagi Antalya'ya geliyor

'ın efsane futbolcusu , Antalya'ya gelecek.

'ın efsane futbolcusu , teknik direktörülüğünü yaptığı FC Viitorul Constana takımı ile cuma günü Antalya'ya gelecek. Kafilede Gheorghe Hagi'nin oğlu genç futbolcu de olacak.

Gheorghe Hagi, pazar günü bir basın toplantısı düzenleyecek ve toplantıya oğlu Ianis Hagi de katılacak

  1. 8.1.2019 20:56
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