Galatasaray'ın efsanesi Hagi Antalya'ya geliyor
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Antalya'ya gelecek.
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, teknik direktörülüğünü yaptığı FC Viitorul Constana takımı ile cuma günü Antalya'ya gelecek. Kafilede Gheorghe Hagi'nin oğlu genç futbolcu Ianis Hagi de olacak.
Gheorghe Hagi, pazar günü bir basın toplantısı düzenleyecek ve toplantıya oğlu Ianis Hagi de katılacak
- 8.1.2019 20:56
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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