Galatasaray'ın başvurdu Hulusi Belgü'ye ceza aldı
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları müsabakanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle şikayette bulunduğu Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hulusi Belgü'nün 8 bin 532 TL para cezası aldığını ve 3 ay süreyle spor müsabakalarının seyrinden men edildiğini açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 02.11.2018 tarihinde gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından "@HulusiBelgu" kullanıcı isimli Twitter hesabından yapılan haksız ve hakaretamiz ifadeler nedeniyle, Kulübümüz tarafından hesap sahibi hakkında şikayette bulunulmuştur. Yapılan tahkikat sonucunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamuoyunda radikal düşünceleri tetikleyici, toplumdaki kutuplaşmayı tetikler körükler nitelikte olduğu ve futbolda şiddet ortamını olumsuz etkiler biçimde olduğu ve 6222 sayılı yasa hükümlerine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varılmıştır" gerekçesi ile Hulusi Belgü'yü kabahatli bulmuş ve 8.532 TL idari para cezası ile üç ay süreyle spor müsabakalarının seyrinden yasaklanmasına dair idari yaptırım ve para cezası kararı vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
- 8.1.2019 22:23
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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