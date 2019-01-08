Galatasaray-Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
08 Ocak 2019, Salı
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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sarı-kırmızılı taraftarların takımın son halini görmek için merakla beklediği maçı bugün saat 15:00'te oynanacak. ilk hazırlık maçında Eskişehirspor'la karşılaşacak. Henüz maçı yayınlayacak kanal bulunmazken, mücadeleyle ilgili detaylar Fotomac.com.tr'de olacak.

İLK HAZIRLIK MAÇI ESKİŞEHİRSPOR'LA
Devre arası hazırlıklarını 'da sürdüren , ilk hazırlık maçında 'la karşılaşacak. Tecrübeli teknik direktör 'in bu maçta genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

GALATASARAY-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma bugün saat 15.00'te başlayacak. Maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili bilgi bulunmuyor.

GALATASARY LEIPZIG'LE DE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Hazırlık kampının son etabı için 11 Ocak Cuma günü Almanya'nın Leipzig kentine geçecek olan Galatasaray, Bundesliga takımlarından RB Leipzig ile 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de Red Bull Arena'da karşılaşacak.

  1. 8.1.2019 13:52
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