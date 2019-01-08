Galatasaray-Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İLK HAZIRLIK MAÇI ESKİŞEHİRSPOR'LA

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Eskişehirspor'la karşılaşacak. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in bu maçta genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.





GALATASARAY-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma bugün saat 15.00'te başlayacak. Maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili bilgi bulunmuyor.

GALATASARY LEIPZIG'LE DE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Hazırlık kampının son etabı için 11 Ocak Cuma günü Almanya'nın Leipzig kentine geçecek olan Galatasaray, Bundesliga takımlarından RB Leipzig ile 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de Red Bull Arena'da karşılaşacak.