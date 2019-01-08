Galatasaray-Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Sarı-kırmızılı taraftarların takımın son halini görmek için merakla beklediği Eskişehirspor maçı bugün saat 15:00'te oynanacak. Galatasaray ilk hazırlık maçında Eskişehirspor'la karşılaşacak. Henüz maçı yayınlayacak kanal bulunmazken, mücadeleyle ilgili detaylar Fotomac.com.tr'de olacak.
İLK HAZIRLIK MAÇI ESKİŞEHİRSPOR'LA
Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Eskişehirspor'la karşılaşacak. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in bu maçta genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.
GALATASARAY-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma bugün saat 15.00'te başlayacak. Maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili bilgi bulunmuyor.
GALATASARY LEIPZIG'LE DE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Hazırlık kampının son etabı için 11 Ocak Cuma günü Almanya'nın Leipzig kentine geçecek olan Galatasaray, Bundesliga takımlarından RB Leipzig ile 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de Red Bull Arena'da karşılaşacak.
- 8.1.2019 13:52
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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