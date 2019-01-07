Quaresma idmanı yarıda bıraktı
Ricardo Quaresma, sağ ayağında yaşadığı ağrı sebebiyle idmanı yarıda bıraktı. Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı takımda ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlıların, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Isimat-Mirin de yer aldı.
Antalya kampına dün akşam dahil olan Isimat-Mirin, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Quaresma yarıda bıraktı
Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı hisseden Ricardo Quaresma saha kenarına geldi. Kısa süreli bir tedavi uygulanan Portekizli futbolcu, bacağına sarılan buzla idmanın bir bölümünü kenardan takip etti. Quaresma idman bitmeden sahadan ayrıldı.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Burak Yılmaz'a, takımdan ayrı salonda özel idman programı uygulanırken, baldırında ağrı hisseden Caner Erkin ile Mustafa Pektemek de salonda çalıştı.
Neşeli antrenman
Beşiktaş'ın sabah antrenmanı oldukça neşeli geçti.
Koordinasyon hareketlerinde dört gruba ayrılan futbolcuların, çalışma sırasında neşeli tavırları dikkati çekti.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Serdar Adalı antrenmanı izledi
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı da antrenmanı takip etti.
Adalı ile transfer komitesi üyesi Melih Aydoğdu da idmanı izleyenler arasında yer aldı.
- 7.1.2019 12:56
- Güncelleme: 7.1.2019 12:57
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray tolgay avruparda bir takıma verilsin ya da takas edilsin yoksa takımdan ayrılmasın tklifler yetersiz çünkü
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray sağ bek 10 numara şart alınabilirse forvete jahoviçte gelsin bol alternetif iyi olur orta alana orkan çınar ve dorukhan var tolgay verilmesi
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Türk futbolunun kurtuluş günü
Toplam 1
Yorum
Türk futbolunun kurtuluş günü. bu hale kim getirdi. önce batır sonra kurtarabilecek misin bakalım
Quaresma idmanı yarıda bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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