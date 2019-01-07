Quaresma idmanı yarıda bıraktı – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Quaresma idmanı yarıda bıraktı

Quaresma idmanı yarıda bıraktı

, sağ ayağında yaşadığı sebebiyle idmanı yarıda bıraktı. Öte yandan 'ın yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı takımda ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlıların, 'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, yeni Isimat-Mirin de yer aldı.

Antalya kampına dün akşam dahil olan Isimat-Mirin, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Quaresma yarıda bıraktı
Pas çalışması sırasında sağ ayağında hisseden saha kenarına geldi. Kısa süreli bir tedavi uygulanan Portekizli futbolcu, bacağına sarılan buzla idmanın bir bölümünü kenardan takip etti. Quaresma idman bitmeden sahadan ayrıldı.

'ın yeni transferlerinden 'a, takımdan ayrı salonda özel idman programı uygulanırken, baldırında ağrı hisseden ile de salonda çalıştı.

Neşeli antrenman
Beşiktaş'ın sabah antrenmanı oldukça neşeli geçti.

Koordinasyon hareketlerinde dört gruba ayrılan futbolcuların, çalışma sırasında neşeli tavırları dikkati çekti.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Serdar Adalı antrenmanı izledi
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı da antrenmanı takip etti.

Adalı ile transfer komitesi üyesi Melih Aydoğdu da idmanı izleyenler arasında yer aldı.

  1. 7.1.2019 12:56
  2. Güncelleme: 7.1.2019 12:57
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