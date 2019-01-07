Galatasaray'dan Eren Derdiyok'a öneri
07 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan 'a öneri

Galatasaray'dan Eren Derdiyok'a öneri

Teknik Direktör ’in kadro dışı bıraktığı ile hafta içinde yolları ayırmak için önemli bir görüşme yapılacak.

Sarı-kırmızılılar, 6 aylık sözleşmesi kalan 'u alacaklarına karşılık yolları ayırıp bonservisini vermeyi teklif edecek. Tecrübeli oyuncunun, 'dan yaklaşık 1 milyon euro alacağı olduğu belirtiliyor.

NİYETİ YOK

Eren Derdiyok'un 1 milyon euro'sunu bırakmaya niyeti olmadığı ve "Gerekirse sezon sonuna kadar forma giymem" dediği öğrenildi.

MALATYA KAPIYI KAPATTI

Eren Derdiyok son olarak ile anılsa da teknik direktör Erol Bulut'un tecrübeli futbolcuyu düşünmediği ortaya çıktı. Eren'in iyi bir futbolcu olduğunu belirten Bulut, "Başkanımız bir açıklama yapmış ama ben bu konuda fazla bir şey söylemeyeceğim. Bizde oynayacağıyla ilgili bir rapor vermedim" ifadesini kullandı.

  1. 7.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan Eren Derdiyok'a öneri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN