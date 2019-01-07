Sarı-kırmızılılar, 6 aylık sözleşmesi kalan Eren Derdiyok'u alacaklarına karşılık yolları ayırıp bonservisini vermeyi teklif edecek. Tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'dan yaklaşık 1 milyon euro alacağı olduğu belirtiliyor.



NİYETİ YOK



Eren Derdiyok'un 1 milyon euro'sunu bırakmaya niyeti olmadığı ve "Gerekirse sezon sonuna kadar forma giymem" dediği öğrenildi.



MALATYA KAPIYI KAPATTI



Eren Derdiyok son olarak Yeni Malatyaspor ile anılsa da teknik direktör Erol Bulut'un tecrübeli futbolcuyu düşünmediği ortaya çıktı. Eren'in iyi bir futbolcu olduğunu belirten Bulut, "Başkanımız bir açıklama yapmış ama ben bu konuda fazla bir şey söylemeyeceğim. Bizde oynayacağıyla ilgili bir rapor vermedim" ifadesini kullandı.