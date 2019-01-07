Galatasaray ilk yarıda oynadığı maçlarda ciddi şekilde karşılaşma sonlarını getiremiyordu. Öne geçtiği Fenerbahçe, Ç.Rize, A.Konya gibi maçlarda hep yakalanan Cimbom'un kondisyonu 60. dakikadan sonra bitiyordu. Sarı- kırmızılılar devre arasında ünlü kondisyoner Alberto Bartali'yi teknik ekibe katmıştı. Bartali kolları sıvadı, erkenden çalışmaya başladı. İtalyan kondisyoner dün sarı-kırmızılı futbolcuları bir süre kum üzerinde çalıştırdı. Bartali yeterince zıplamayan oyuncularını uyardı. "Daha yükseğe" işareti yaptı. Kum antrenmanı sakatlık riskini azaltıyor.



EN DAYANIKLISI MARTIN LINNES



Cimbom'un yeni kondisyoneri Alberto Bartali'nin zorlu idmanlarına en çabuk uyum sağlayan isim Martin Linnes oldu. Norveçli sağ bek, Bartali'nin kumda yaptırdığı çalışmada gücüyle ön plana çıktı. Badou Ndiaye de antrenmanın başarılı isimleri arasında yer aldı.



ESKİŞEHİR İLE ÖZEL MAÇ



Sarı-kırmızılılar, Antalya kampında ilk hazırlık maçını yarın oynayacak. Galatasaray, Sueno Otel Spor Kompleksi'nde Eskişehirspor ile karşılaşacak. Saat 15.00'de oynanacak mücadelede teknik direktör Fatih Terim ilk devrede fazla forma şans veremediği isimlerle, gençleri sahaya sürecek. Eskişehir de transfer yasağı sebebiyle sezonun ilk yarısını gençlerle oynamıştı.