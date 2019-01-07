Galatasaray'da komando idmanı
07 Ocak 2019, Pazartesi
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'da komando idmanı

Galatasaray'da komando idmanı

İlk yarı kondisyonu 60. dakikada biten Cimbom, İtalyan ile anlaşmıştı. İtalyan isim, futbolcuların pestilini çıkardı.

ilk yarıda oynadığı maçlarda ciddi şekilde karşılaşma sonlarını getiremiyordu. Öne geçtiği , Ç.Rize, A.Konya gibi maçlarda hep yakalanan Cimbom'un kondisyonu 60. dakikadan sonra bitiyordu. Sarı- kırmızılılar devre arasında ünlü kondisyoner 'yi teknik ekibe katmıştı. Bartali kolları sıvadı, erkenden çalışmaya başladı. İtalyan kondisyoner dün sarı-kırmızılı futbolcuları bir süre kum üzerinde çalıştırdı. Bartali yeterince zıplamayan oyuncularını uyardı. "Daha yükseğe" işareti yaptı. Kum antrenmanı sakatlık riskini azaltıyor.

EN DAYANIKLISI MARTIN LINNES

Cimbom'un yeni kondisyoneri Alberto Bartali'nin zorlu idmanlarına en çabuk uyum sağlayan isim Martin Linnes oldu. Norveçli sağ bek, Bartali'nin kumda yaptırdığı çalışmada gücüyle ön plana çıktı. Badou Ndiaye de antrenmanın başarılı isimleri arasında yer aldı.

ESKİŞEHİR İLE ÖZEL MAÇ

Sarı-kırmızılılar, Antalya kampında ilk hazırlık maçını yarın oynayacak. Galatasaray, Sueno Otel Spor Kompleksi'nde ile karşılaşacak. Saat 15.00'de oynanacak mücadelede teknik direktör ilk devrede fazla forma şans veremediği isimlerle, gençleri sahaya sürecek. de transfer yasağı sebebiyle sezonun ilk yarısını gençlerle oynamıştı.

  1. 7.1.2019
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