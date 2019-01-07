Galatasaray taraftarından yönetime istifa çağrısı!

Taraftarlar bir türlü yapılamayan transferler sonrası yönetime tepkilerini sert şekilde göstermeye başladı. Önceki gün Twitter'da "Transfer yoksa istifa" etiketi zirveye çıktı. Forvet alamayan yönetime "Muslera mı forvet oynayacak?" sorusu yöneltildi.



5 aydır Galatasaray taraftarı hasta oldu. Fatih Terim olmasa şimdi Fenerbahçe gibiydik. Eksikler belli hala transfer yok. @KocaYildizGS



Galatasaray tarihinin en beceriksiz yönetimisiniz. Bir an önce istifa edin. @selcukbuz



İdmanlarda Fatih hoca fotoğraflarına bakın. Yüzü gülmüyor. Bu basiretsiz yönetim, sonunda Fatih hocayı kaçıracak. @John95889691



Takım kampta. Bizde ne forvet var ne stoper. Transfer yoksa istifa @cimbomkaradagg



İnan etmiyoruz artık biliyor musunuz! Madem hala transfer yok, artık istifa. @t4nerr



Her maçtan sonra taraftara Ocak ayını bekleyin diyorlardı. Ocak geldi ne gelen var ne giden. Yakında Muslera forvet oynayacak. İstifa. @onatRathan