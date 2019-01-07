Galatasaray Gomis'i arıyor!
Galatasaray, geçtiğimiz sezonu 29 gol ile tamamlayan ve bu sezon Al Hilal forması ile 15 maçta 13 gol atan Bafetimbi Gomis'i arıyor.
Galatasaray taraftarı, geçen sezon 29 golle krallık tacını takan, Fenerbahçe efsanesi Alex'in rekorunu kıran Bafetimbi Gomis'i mumla arıyor. Zam talebi kabul edilmeyip, 'paragöz' damgası vurularak gönderilen yıldız forvet, Al- Hilal ile 15 maça çıktı. Tecrübeli golcü fileleri 13 kez sarstı.
Eren ilk yarı 7 gol kaydetti. Gomis ise 2 katını atmıştı.
SON 5 YILDA 7. TAKIMI OLDU
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Juan Pablo Pino, ülkesi Kolombiya'ya döndü. Son olarak Endonezya'da Barito Putera'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu son 5 yılda 7 farklı takımla anlaştı. Yeni adresi Cucuta Deportivo oldu. Pino kariyeri düşüşe geçmeden önce Galatasaray'ın haricinde Monaco ve Olympiakos formaları da taşımıştı.
BENFICA'NIN BAŞI DERTTE
Cimbom'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica hakkında teşvik suçlamasından soruşturma açıldı. Benfica'nın ezeli rakibi Porto'nun oynayacağı takımlara teşvik gönderdiği ve kiralık futbolcu transferlerinde usülsüzlük yaptığı belirtildi. Benfica ile birlikte Aves, Chaves, Setubal ve Pacos Fereira kulüplerine de soruşturma açıldı.
- 7.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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