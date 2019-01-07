Galatasaray taraftarı, geçen sezon 29 golle krallık tacını takan, Fenerbahçe efsanesi Alex'in rekorunu kıran Bafetimbi Gomis'i mumla arıyor. Zam talebi kabul edilmeyip, 'paragöz' damgası vurularak gönderilen yıldız forvet, Al- Hilal ile 15 maça çıktı. Tecrübeli golcü fileleri 13 kez sarstı.

Eren ilk yarı 7 gol kaydetti. Gomis ise 2 katını atmıştı.



SON 5 YILDA 7. TAKIMI OLDU



Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Juan Pablo Pino, ülkesi Kolombiya'ya döndü. Son olarak Endonezya'da Barito Putera'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu son 5 yılda 7 farklı takımla anlaştı. Yeni adresi Cucuta Deportivo oldu. Pino kariyeri düşüşe geçmeden önce Galatasaray'ın haricinde Monaco ve Olympiakos formaları da taşımıştı.



BENFICA'NIN BAŞI DERTTE



Cimbom'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica hakkında teşvik suçlamasından soruşturma açıldı. Benfica'nın ezeli rakibi Porto'nun oynayacağı takımlara teşvik gönderdiği ve kiralık futbolcu transferlerinde usülsüzlük yaptığı belirtildi. Benfica ile birlikte Aves, Chaves, Setubal ve Pacos Fereira kulüplerine de soruşturma açıldı.