Galatasaray Gomis'i arıyor!
07 Ocak 2019, Pazartesi
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'i arıyor!

Galatasaray Gomis'i arıyor!

, geçtiğimiz sezonu 29 gol ile tamamlayan ve bu sezon Al Hilal forması ile 15 maçta 13 gol atan Bafetimbi 'i arıyor.

taraftarı, geçen sezon 29 golle krallık tacını takan, efsanesi Alex'in rekorunu kıran Bafetimbi 'i mumla arıyor. Zam talebi kabul edilmeyip, 'paragöz' damgası vurularak gönderilen yıldız forvet, Al- Hilal ile 15 maça çıktı. Tecrübeli golcü fileleri 13 kez sarstı.

Eren ilk yarı 7 gol kaydetti. Gomis ise 2 katını atmıştı.

SON 5 YILDA 7. TAKIMI OLDU

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Juan Pablo Pino, ülkesi 'ya döndü. Son olarak 'da Barito Putera'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu son 5 yılda 7 farklı takımla anlaştı. Yeni adresi oldu. Pino kariyeri düşüşe geçmeden önce Galatasaray'ın haricinde Monaco ve formaları da taşımıştı.

BENFICA'NIN BAŞI DERTTE

Cimbom'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi hakkında teşvik suçlamasından soruşturma açıldı. Benfica'nın ezeli rakibi Porto'nun oynayacağı takımlara teşvik gönderdiği ve kiralık futbolcu transferlerinde usülsüzlük yaptığı belirtildi. Benfica ile birlikte Aves, Chaves, Setubal ve Pacos Fereira kulüplerine de soruşturma açıldı.

  1. 7.1.2019
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