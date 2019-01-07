Al Ittihad Garry Rodrigues'i duyurdu
07 Ocak 2019, Pazartesi
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'i duyurdu

Al Ittihad Garry Rodrigues'i duyurdu

Bonservis bedeli euro’dan dolara dönünce ’in transferi gerçekleşti.

FFP gereği transferde eli sıkışan ve tüm umutlarını 'in satışından gelecek paraya bağlayan 'a sevindirici haber dün akşam saatlerinde geldi. ile anlaşan 29 yaşındaki yıldızın bonservisi karşılığında alınacak para euro'dan dolara çevrince transfer gerçekleşti. 10 milyon 250 bin doların %20'si (2 milyon dolar) PAOK'a gidecek. Kasasına 8 milyon dolar girecek olan sarı-kırmızılı ekip, Rodrigues'in bir sonraki satışı 10 milyon doların üzerinde gerçekleşirse, bu transferden de %20 pay alacak. Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada bu bilgilere yer verdi.

  1. 7.1.2019
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