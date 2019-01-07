FFP gereği transferde eli sıkışan ve tüm umutlarını Garry Rodrigues'in satışından gelecek paraya bağlayan Galatasaray'a sevindirici haber dün akşam saatlerinde geldi. Al Ittihad ile anlaşan 29 yaşındaki yıldızın bonservisi karşılığında alınacak para euro'dan dolara çevrince transfer gerçekleşti. 10 milyon 250 bin doların %20'si (2 milyon dolar) PAOK'a gidecek. Kasasına 8 milyon dolar girecek olan sarı-kırmızılı ekip, Rodrigues'in bir sonraki satışı 10 milyon doların üzerinde gerçekleşirse, bu transferden de %20 pay alacak. Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada bu bilgilere yer verdi.