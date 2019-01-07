Al Ittihad Garry Rodrigues'i duyurdu
Bonservis bedeli euro’dan dolara dönünce Garry Rodrigues’in transferi gerçekleşti.
FFP gereği transferde eli sıkışan ve tüm umutlarını Garry Rodrigues'in satışından gelecek paraya bağlayan Galatasaray'a sevindirici haber dün akşam saatlerinde geldi. Al Ittihad ile anlaşan 29 yaşındaki yıldızın bonservisi karşılığında alınacak para euro'dan dolara çevrince transfer gerçekleşti. 10 milyon 250 bin doların %20'si (2 milyon dolar) PAOK'a gidecek. Kasasına 8 milyon dolar girecek olan sarı-kırmızılı ekip, Rodrigues'in bir sonraki satışı 10 milyon doların üzerinde gerçekleşirse, bu transferden de %20 pay alacak. Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada bu bilgilere yer verdi.
- 7.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Al Ittihad Garry Rodrigues'i duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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