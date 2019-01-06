Galatasaray'ın yıldızlarına teklif yağıyor!
08 Nisan 2019, Pazartesi
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'ın yıldızlarına teklif yağıyor!

Galatasaray'ın yıldızlarına teklif yağıyor!

’ın kafasını karıştıran kulübün Cengiz’li Roma’nın olduğu belirlendi. Maicon’u ise ’nun 2 milyonluk teklifinin dışında Arap ekipleri istiyor.

Transfer yapması beklenen Aslan'ın yıldızlarını ilgi sürüyor...

Teknık direktör 'in kalacağını açıkladığı 'ın aklını çelen takımın İtalyan devi Roma olduğu öğrenildi. 'i koparan sportif direktör Monchi'nin Ozan'ı çok istediği İtalyan basını tarafından yazıldı. Ancak Terim'in müdahelesiyle transfer başka bahara kaldı.

Aslan'ın Brezilyalısı Maicon'un da ailevi sorunlar yüzünden ülkesine dökmek istediği biliniyor.

Maicon'un menajerinin Brezilya'dan 'nun, 2 milyon euro'luk teklifini iletti. Fakat 7 milyon euro ödenip alının oyuncu için bu teklif komik bulundu ve reddedildi.

Maicon için Arap kulüplerinden gelen 6 milyon euro'luk teklif kulüp tarafından olumlu karşılansa da futbolcunun Flamengo'ya gitmek istemediği diğer teklifleri ise geri çevirdiği belirtildi.

OZAN TAVAN YAPTI

1 Temmuz 2018'de 150 bin euro değeri olan Ozan Kabak'ın fiyatı uçtu. Gösterdiği performansla değerini 50'ye katlayan 2000'li futbolcu 7.5 milyon euro'dan aşağı verilmeyecek.

BAŞAKŞEHİR DÜŞÜNÜYOR

Da Costa'yı satan 'in stoper arayışları sürerken, Maicon'un listeye girdiği öne sürüldü. 'nın top tekniği yüksek Brezilyalı'yı bu nedenle istediği konuşuluyor.

  1. 6.1.2019
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