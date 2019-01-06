Galatasaray'ın yıldızlarına teklif yağıyor!
Ozan Kabak’ın kafasını karıştıran kulübün Cengiz’li Roma’nın olduğu belirlendi. Maicon’u ise Flamengo’nun 2 milyonluk teklifinin dışında Arap ekipleri istiyor.
Transfer yapması beklenen Aslan'ın yıldızlarını ilgi sürüyor...
Teknık direktör Fatih Terim'in kalacağını açıkladığı Ozan Kabak'ın aklını çelen takımın İtalyan devi Roma olduğu öğrenildi. Cengiz Ünder'i koparan sportif direktör Monchi'nin Ozan'ı çok istediği İtalyan basını tarafından yazıldı. Ancak Terim'in müdahelesiyle transfer başka bahara kaldı.
Aslan'ın Brezilyalısı Maicon'un da ailevi sorunlar yüzünden ülkesine dökmek istediği biliniyor.
Maicon'un menajerinin Brezilya'dan Flamengo'nun, 2 milyon euro'luk teklifini iletti. Fakat 7 milyon euro ödenip alının oyuncu için bu teklif komik bulundu ve reddedildi.
Maicon için Arap kulüplerinden gelen 6 milyon euro'luk teklif kulüp tarafından olumlu karşılansa da futbolcunun Flamengo'ya gitmek istemediği diğer teklifleri ise geri çevirdiği belirtildi.
OZAN TAVAN YAPTI
1 Temmuz 2018'de 150 bin euro değeri olan Ozan Kabak'ın fiyatı uçtu. Gösterdiği performansla değerini 50'ye katlayan 2000'li futbolcu 7.5 milyon euro'dan aşağı verilmeyecek.
BAŞAKŞEHİR DÜŞÜNÜYOR
Da Costa'yı satan Başakşehir'in stoper arayışları sürerken, Maicon'un listeye girdiği öne sürüldü. Abdullah Avcı'nın top tekniği yüksek Brezilyalı'yı bu nedenle istediği konuşuluyor.
- 6.1.2019
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Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
Yorum
mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
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'Galatasaraylılar beni bilir'
Toplam 1
Yorum
TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
Toplam 2
Yorum
Karalastikli Daha dur delikanlı yav
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