Galatasaray'da Rodrigues'in yerine Trezeguet

Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a gönderen ve kasasını büyük ölçüde rahatlatan Galatasaray'da Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği 24 yaşındaki futbolcu için Kasımpaşa yönetiminin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. Galatasaray'ın 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Trezeguet için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Mısırlı kanat oyuncusunun da bu transfere sıcak bakmasının sarı-kırmızılıların işini kolaylaştıracağı yorumları yapılıyor. Cimbom, sezon başında da Trezeguet ile ilgilenmiş ancak renklerine bağlayamamıştı.



Cimbom'un gözdesi Trezeguet bu sezon ligde 17 maçta forma giydi. Kasımpaşa'ya 5 gol, 5 asistlik katkı yaptı.



Ahly, Anderlecht, Mouscron ve Kasımpaşa formaları giyen yıldız futbolcu, kariyeri boyunca 176 maça çıktı, 35 gol atıp, 28 de gol pası verdi.



Trezeguet'ın sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve on numara olarak oynaması da Fatih Terim'i cezbeden özellikleri arasında yer alıyor.

TALİH KUŞU KONDU



Galatasaray'da 1.9 milyon euro'ya oynayan Garry Rodrigues, Al-Ittihad ile mega bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Artık imzalar bekleniyor... Yıllık 4 milyon euro'dan 12 milyon euro'luk bir rakamdan bahsediliyor. Galatasaray da 3.5 milyon euro'ya mal ettiği oyuncudan 10.5 milyon euro kasasına koyacak.