Galatasaray'da Alberto Bartali kampa geldi!

Süper Lig'in ilk yarısında hem yaşanan sakatlıklar hem de oyuncuların 60. dakikadan sonra yorulması çok eleştiriliyordu. Teknik direktör Fatih Terim'in devreye girmesiyle yeni kondisyoner İtalyan Alberto Bartali oldu. Bartali, takımla birlikte Antalya kampına giden uçakta yer aldı. Aslan'ın Bartali ile daha güçlü bir hüviyete bürünmesi bekleniyor.



BARTALİ KİMDİR?



Catania'da kondisyoner olarak göreve başlayan 55 yaşındaki Alberto Bartali, 2010 yılında Zenit'e transfer oldu. Rus ekibinde 4 yıl çalıştıktan sonra 3 yıl boşta kaldı



TRANSFERLER BEKLENİYOR



Sarı-kırmızılılar'da transfer raporunun 2 ay önce verildiği teknik direktör Fatih Terim tarafından açıklanmıştı. İmparator'un yeni yıldızları Antalya kampında görmek istediği belirtiliyor. Antalya'da iki golcü ve bir yeni stoper bekleniyor.



MAYISLAR BiZiM



İkinci devre kamp hazırlıkları için Antalya'ya giden Galatasaray'a çiçekli, meşaleli karşılama yapıldı. Sarı-kırmızılılar, dün öğlen saatlerinde Antalya'ya varırken, takıma büyük moral aşılandı. Cimbom, 11 Ocak'a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek ve 12 Ocak'ta Almanya'da Leipzig ile hazırlık maçı yapacak.



NAGATOMO YOK



Cimbom'un Antalya kampına Japonya Milli Takımı'nın Asya Kupası maçları için giden Yuto Nagatomo yer almadı. İstanbul'daki çalışmalara izin alarak katılmayan Fernando Muslera ise dün takımdan ayrı olarak Antalya'ya geldi.



AKBABA SEVİNCİ



Ayak parmağı kırıldığı için 28 Eylül'den bu yana sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, Antalya'ya gitti. Yıldız oyuncu taraftarla imza dağıttı ve büyük ilgi gördü. 26 yaşındaki futbolcu ikinci yarıya hazır olmak istiyor.



24 KİŞİ YER ALDI



Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu şöyle: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Sinan, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Linnes, Donk, Ndiaye, Ömer, Emre, Onyekuru, Fernando, Yunus, Atalay, Gökay, Mustafa, Ozan, Celil, Muğdat, Feghouli.



EMRE TAŞDEMİR GALATASARAY'DA



Bursaspor'un serbest bıraktığı sol bek Emre Taşdemir ile prensipte anlaşıldı. Terim'in milli takımdan eski öğrencisi 23 yaşındaki sol bek bu sezon Timsah'ta sadece 1 maça çıktı. Oyuncunun sakatlığı dolayısıyla ilk haftalarda forma bulamadığı ardından Samet Aybaba'nın gözüne giremediği belirtildi.



MARCANO İLE TAKAS OLACAK



Roma'nın Ozan Kabak için 31 yaşındaki stoperi Ivan Marcano'yu takasta teklif edileceği yazıldı. Gana basını, ocak ayı için transfer kapılarının kapandığını ancak yaz transfer döneminde takas ve para teklif ederek işi bitirmeye çalışacağından bahsetti.