Galatasaray Belek’te çalışmalarını sürdürdü
Galatasaray, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kamp yaptığı otelde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde basına açık yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanda Fatih Terim, orta saha oyuncuları Fernando, Selçuk İnan ve Badou Ndiaye ile özel görüştü.
Antrenmanda sakatlığı devam eden Emre Akbaba salonda çalıştı.
Galatasaray çalışmalarına yarın çift idmanla devam edecek.
- 6.1.2019 21:20
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
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65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
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Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
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ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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