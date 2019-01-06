Galatasaray Belek’te çalışmalarını sürdürdü
06 Ocak 2019, Pazar
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Belek’te çalışmalarını sürdürdü

Galatasaray Belek’te çalışmalarını sürdürdü

, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kamp yaptığı otelde Teknik Direktör gözetiminde basına açık yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanda Fatih Terim, orta saha oyuncuları , ve Badou Ndiaye ile özel görüştü.

Antrenmanda sakatlığı devam eden Emre Akbaba salonda çalıştı.

çalışmalarına yarın çift idmanla devam edecek.

  1. 6.1.2019 21:20
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