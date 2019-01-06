Emre Akbaba'nın son durumu
Galatasaray'da sakatlığı devam eden Emre Akbaba, yarın havuz çalışmalarına başlayacak.
Yıldız futbolcunun bu tedaviye vereceği yanıta göre sahalara dönüş tarihi netlik kazanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi 4-6 ay arasında olduğu açıklanmıştı. Akbaba'nın tedavisinin planlanandan önde gitti öğrenildi. Üç ay önce ayağında parçalı kırık oluşan 26 yaşındaki futbolcu, yarın havuz çalışmalarına başlayacak ve durumu gözlenmeye devam edilecek. Yıldız futbolcunun bu tedaviye vereceği yanıta göre sahalara dönüş tarihi netlik kazanacak.
- 6.1.2019 21:25
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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