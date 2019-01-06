Emre Akbaba'nın son durumu
06 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Emre Akbaba'nın son durumu

Emre Akbaba'nın son durumu

'da sakatlığı devam eden Emre Akbaba, yarın havuz çalışmalarına başlayacak.

Yıldız futbolcunun bu tedaviye vereceği yanıta göre sahalara dönüş tarihi netlik kazanacak.

'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi 4-6 ay arasında olduğu açıklanmıştı. Akbaba'nın tedavisinin planlanandan önde gitti öğrenildi. Üç ay önce ayağında parçalı kırık oluşan 26 yaşındaki futbolcu, yarın havuz çalışmalarına başlayacak ve durumu gözlenmeye devam edilecek. Yıldız futbolcunun bu tedaviye vereceği yanıta göre sahalara dönüş tarihi netlik kazanacak.

  1. 6.1.2019 21:25
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Akbaba'nın son durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN