Yıldız futbolcunun bu tedaviye vereceği yanıta göre sahalara dönüş tarihi netlik kazanacak.



Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi 4-6 ay arasında olduğu açıklanmıştı. Akbaba'nın tedavisinin planlanandan önde gitti öğrenildi. Üç ay önce ayağında parçalı kırık oluşan 26 yaşındaki futbolcu, yarın havuz çalışmalarına başlayacak ve durumu gözlenmeye devam edilecek. Yıldız futbolcunun bu tedaviye vereceği yanıta göre sahalara dönüş tarihi netlik kazanacak.