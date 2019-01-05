Galatasaray'ın kapısında Eren Derdiyok kuyruğu!
Fatih Terim’in kadro yapılanmasında yer almayan forvete Sion ve Stuttgart talip.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda yer vermeyeceğini açıkladığı Eren Derdiyok için bir anda kuyruk oluştu. 30 yaşındaki futbolcuyla hem Sion hem de Stuttgart ilgileniyor. Alman ekibinin sportif direktörü Michael Reschke "Açık konuşmam gerekirse isimler üzerinden yorum yapmayacağım. Eğer bir futbolcu bize yarım sezonluğuna katkı yapacaksa biz de bundan memnun oluruz" dedi. Reschke'nin sözlerinin ardından Stuttgart'ın Eren için resmi teklifi bekleniyor.
LAZIO YAKIN TAKIPTE
Aslan'ın bu sezon öne çıkardığı isimlerden olan Yunus Akgün ile Lazio kulübü yakından ilgileniyor. İtalyan ekibinin scoutlarının sürekli izlediği 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için olumlu rapor hazırladıkları öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in tıpkı Ozan Kabak'ta olduğu gibi Yunus ile de bir görüşme yapacağı belirtildi.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
Galatasaray'ın kapısında Eren Derdiyok kuyruğu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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