Galatasaray'ın kapısında Eren Derdiyok kuyruğu!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda yer vermeyeceğini açıkladığı Eren Derdiyok için bir anda kuyruk oluştu. 30 yaşındaki futbolcuyla hem Sion hem de Stuttgart ilgileniyor. Alman ekibinin sportif direktörü Michael Reschke "Açık konuşmam gerekirse isimler üzerinden yorum yapmayacağım. Eğer bir futbolcu bize yarım sezonluğuna katkı yapacaksa biz de bundan memnun oluruz" dedi. Reschke'nin sözlerinin ardından Stuttgart'ın Eren için resmi teklifi bekleniyor.



LAZIO YAKIN TAKIPTE



Aslan'ın bu sezon öne çıkardığı isimlerden olan Yunus Akgün ile Lazio kulübü yakından ilgileniyor. İtalyan ekibinin scoutlarının sürekli izlediği 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için olumlu rapor hazırladıkları öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in tıpkı Ozan Kabak'ta olduğu gibi Yunus ile de bir görüşme yapacağı belirtildi.