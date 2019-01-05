Galatasaray'da hedef kondisyon!

Süper lig'in ikinci yarısına hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Günde çift idman yapan sarı-kırmızılılar günün ilk yarısında salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Ligin ilk yarısında oynanan maçlarda 60. dakikadan sonra gözle görülür şekilde oyundan düşen futbolcuları buna göre program hazırlandı. Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncuların 90 değil 120 dakikalık maçlar çıkaracak güce gelmesini talep etti. Aslan'da kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok takımla çalışmalara katılmıyor. Al İttihad kulübüyle transfer görüşmesi gerçekleştiren Garry Rodrigues de yer almadı. Aslan'ın ikinci çalışması ise sahada oldu. Cimbom taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

RAKİP B.ÇEKMECE



Tahincioğlu Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray, 14. haftada bugün Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi ağırlıyor. Saat 15.15'te Sinan Erdem'de yapılacak maç Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Aslan ligde 7 galibiyet, 6 yenilgiyle 19 puanla 5. sırada bulunuyor. B.Çekmece ise 17 puanla 11 . basamakta yer alıyor.



GALATASARAY'DA İKİ GENÇ UZATTI



Galatasaray Futbol Kulübü, U21 takımından 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Aslan, U19 ekibinin stoperi olan Ogün Çalışkan'ı da profesyonel yaptı. İki futbolcuyla 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma varıldığı duyuruldu.



FALCAO'NUN BABASI ÖLDÜ



İsmi uzun süre Galatasaray ile anıldıktan sonra kulübü Monaco'nun bırakmayacağını açıkladığı Radamel Falcao'ya acı haber... Kolombiyalı yıldızın 61 yaşındaki babası tenis oynarken beyin kanaması geçirdiği ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.



DİVAN TOPLANIYOR



Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, bugün saat 11.00'de yapılıyor. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşecek toplantıda Başkan Mustafa Cengiz'in yapılacak ve gönderilecek futbolcular hakkında ve bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda yeni üyelere de beratları verilecek.