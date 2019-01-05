Galatasaray'da Donk opsiyonu 'KAP'ıyor!

Kontratında "Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda 21 maça çıkarsa opsiyonu otomatik uzar" maddesi bulunan Hollandalı isim ilk yarıda 14 karşılaşmaya çıktı. İkinci devre 7 maç daha oynarsa opsiyon direkt devreye girecek. 200 bin euro da bonus alacak.

EYVAH MOURİNHO!



Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'da yönetim kötü sonuçlar üzerine teknik direktör Rui Vitoria ile yollarını ayırmıştı. Yerine isimleri geçen Paulo Fonseca ve Jorge Jesus, Benfica İletişim Direktörü Luis Bernardo tarafından dün yalanlandı. Cimbom ile 14 ve 21 Şubat'ta karşılaşacak.



Benfica'nın gündemine Manchester United'tan kısa süre önce kovulan Jose Mourinho'yu aldığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerine Benfica'da başlamış ardından Leiria, Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid ve Mancehester United'ta çalışmıştı.



BELHANDA'YA 5 MiLYON EURO



Garry Rodrigues'i transfer eden Alİttihad'ın Younes Belhanda'ya da kanca attığı belirtildi. Al-İttihad'ın bu transfer için kasasından 5 miloyn euro çıkarmaya hazır olduğu kaydedildi. Aslan, 10 milyon euro'luk tekliflerin altındaki rakamlara kulağını kapatmış durumda.