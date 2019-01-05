Galatasaray servet ödedi
07 Nisan 2019, Pazar
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servet ödedi

Galatasaray servet ödedi

’in satış listesine konmasıyla defansa yapılacak yeni takviyeler merakla bekleniyor. Cimbom’un son 7 sezonda bu mevkiye 10 transfer yapıp, 30 milyon euro ödemesi dikkat çekiyor.

Şampiyonlukla tamamlanan geçen sezonda 'den kiralanan savunmada önemli bir rol üstlenmiş, kontratı bitip kulübüne dönünce yeni stoper arayışları başlamıştı. Ancak Finansal Fair Play krizi nedeniyle bu mevkiye transfer yapamayan Cimbom, üstüne 'i de satış listesine koyunca takviye yapması şart oldu. Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Transfer listesini 2 ay önce yönetime bildirdik" sözleri çalışmaların başladığı anlamını taşısa da henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

5 YABANCI 4 YERLİ İMZA ATTI

Sarı-kırmızılıların son 7 sezonda stoper mevkisine harcadığı 30.5 milyon euro kulübe ciddi bir yük yükledi. Aslan bu bölgeye 3 kez kiralık, 7 kez satılık olmak üzere toplam 10 transfer gerçekleştirdi. Cimbom; Dany, Chedjou, Burdisso, Denayer ve Maicon gibi yabancı futbolcuların yanında Koray Günter, , Ahmet ve Serdar gibi yerli isimleri de kadroya kattı. Denayer bu süreçte 2 sezon, Burdisso ise yarım sezon kiralandı.



SIMON KJAER HEYECANI

Bir dönem forması giyen ve gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Simon bir kez daha Galatasaray'ın listesine girdi. Bu sezon Sevilla'da 18 maça çıkan 29 yaşındaki Danimarkalı stoper, bin 483 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcunun kontratı 2021 yılında bitiyor. Kiralanması gündemde.

MANGALA İÇİN FERNANDO DEVREDE

Galatasaray'da stoper için ilk aday M. City'de forma şansı bulamayan . 27 yaşındaki Fransız yıldız için eski takım arkadaşı Reges devreye girdi. Oyuncunun ikna çalışmalarında rol üstlenen Fernando, Mangala'ya İstanbul ve kulüp hakkında bilgi vererek ikna etmeye çalışıyor. Mangala'nın şimdilik kesin bir yanıt vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi. City'de B takımına gönderilen Mangala, sadece 2 maça çıktı.

  1. 5.1.2019
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