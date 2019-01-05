Galatasaray servet ödedi

Şampiyonlukla tamamlanan geçen sezonda Manchester City'den kiralanan Jason Denayer savunmada önemli bir rol üstlenmiş, kontratı bitip kulübüne dönünce yeni stoper arayışları başlamıştı. Ancak Finansal Fair Play krizi nedeniyle bu mevkiye transfer yapamayan Cimbom, üstüne Serdar Aziz'i de satış listesine koyunca takviye yapması şart oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Transfer listesini 2 ay önce yönetime bildirdik" sözleri çalışmaların başladığı anlamını taşısa da henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.



5 YABANCI 4 YERLİ İMZA ATTI



Sarı-kırmızılıların son 7 sezonda stoper mevkisine harcadığı 30.5 milyon euro kulübe ciddi bir yük yükledi. Aslan bu bölgeye 3 kez kiralık, 7 kez satılık olmak üzere toplam 10 transfer gerçekleştirdi. Cimbom; Dany, Chedjou, Burdisso, Denayer ve Maicon gibi yabancı futbolcuların yanında Koray Günter, Salih Dursun, Ahmet ve Serdar gibi yerli isimleri de kadroya kattı. Denayer bu süreçte 2 sezon, Burdisso ise yarım sezon kiralandı.





SIMON KJAER HEYECANI



Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Simon Kjaer bir kez daha Galatasaray'ın listesine girdi. Bu sezon Sevilla'da 18 maça çıkan 29 yaşındaki Danimarkalı stoper, bin 483 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcunun kontratı 2021 yılında bitiyor. Kiralanması gündemde.



MANGALA İÇİN FERNANDO DEVREDE



Galatasaray'da stoper için ilk aday M. City'de forma şansı bulamayan Eliaquim Mangala. 27 yaşındaki Fransız yıldız için eski takım arkadaşı Fernando Reges devreye girdi. Oyuncunun ikna çalışmalarında rol üstlenen Fernando, Mangala'ya İstanbul ve kulüp hakkında bilgi vererek ikna etmeye çalışıyor. Mangala'nın şimdilik kesin bir yanıt vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi. City'de B takımına gönderilen Mangala, sadece 2 maça çıktı.