Galatasaray servet ödedi
Serdar Aziz’in satış listesine konmasıyla defansa yapılacak yeni takviyeler merakla bekleniyor. Cimbom’un son 7 sezonda bu mevkiye 10 transfer yapıp, 30 milyon euro ödemesi dikkat çekiyor.
Şampiyonlukla tamamlanan geçen sezonda Manchester City'den kiralanan Jason Denayer savunmada önemli bir rol üstlenmiş, kontratı bitip kulübüne dönünce yeni stoper arayışları başlamıştı. Ancak Finansal Fair Play krizi nedeniyle bu mevkiye transfer yapamayan Cimbom, üstüne Serdar Aziz'i de satış listesine koyunca takviye yapması şart oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Transfer listesini 2 ay önce yönetime bildirdik" sözleri çalışmaların başladığı anlamını taşısa da henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.
5 YABANCI 4 YERLİ İMZA ATTI
Sarı-kırmızılıların son 7 sezonda stoper mevkisine harcadığı 30.5 milyon euro kulübe ciddi bir yük yükledi. Aslan bu bölgeye 3 kez kiralık, 7 kez satılık olmak üzere toplam 10 transfer gerçekleştirdi. Cimbom; Dany, Chedjou, Burdisso, Denayer ve Maicon gibi yabancı futbolcuların yanında Koray Günter, Salih Dursun, Ahmet ve Serdar gibi yerli isimleri de kadroya kattı. Denayer bu süreçte 2 sezon, Burdisso ise yarım sezon kiralandı.
SIMON KJAER HEYECANI
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Simon Kjaer bir kez daha Galatasaray'ın listesine girdi. Bu sezon Sevilla'da 18 maça çıkan 29 yaşındaki Danimarkalı stoper, bin 483 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcunun kontratı 2021 yılında bitiyor. Kiralanması gündemde.
MANGALA İÇİN FERNANDO DEVREDE
Galatasaray'da stoper için ilk aday M. City'de forma şansı bulamayan Eliaquim Mangala. 27 yaşındaki Fransız yıldız için eski takım arkadaşı Fernando Reges devreye girdi. Oyuncunun ikna çalışmalarında rol üstlenen Fernando, Mangala'ya İstanbul ve kulüp hakkında bilgi vererek ikna etmeye çalışıyor. Mangala'nın şimdilik kesin bir yanıt vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi. City'de B takımına gönderilen Mangala, sadece 2 maça çıktı.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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