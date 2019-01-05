Demba Ba Galatasaray'a göz kırptı!
07 Nisan 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Demba Ba Galatasaray'a göz kırptı!

'a göz kırptı!

Demba Ba Galatasaray'a göz kırptı!

gündemindeki tecrübeli forvet, Çin ekibi Shenhua’dan bonservisini almak için uğraşıyor. Aslan’a umutlu mesajlar yolladı.

, tek forveti ile de yollarını ayırdı. 2 golcü birden istiyor. Cimbom, Alan ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılıların diğer hedefi ise geçmişte ve formaları giyen . Senegalli oyuncu da kariyerine çok sevdiği ve sevildiği Türkiye'de devam etmeyi planlıyor. Galatasaray'ın teklifine "Evet" diyen 33 yaşındaki oyuncu kulübü Shenhua ile olan bonservis sorununu çözmek için uğraşıyor. Demba Ba'ya bonservis bedeli ödemek istemeyen Cimbom da gelişmeleri yakından takip ediyor.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Aslan'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Demba Ba, beIN Sports'a konuştu. Senegalli oyuncu, transferiyle ilgili sorulara umut dolu mesajlar verdi. 33 yaşındaki forvet "Çok az daha bekleyin" diye konuştu. Kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Demba Ba, bu sorunu çözebilirse 6 aylığına bedelsiz olarak kiralanacak. Böylece Aslan, Finansal Fair-Play kurallarına da takılmayacak. Sarı-kırmızılıların, Demba Ba'ya teklifi de belli. Tecrübeli golcü ile 1.3 milyon euro'ya el sıkışıldı. Çin ekibinde 34 maçta, 8 gol, 6 asisti var.

  1. 5.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Demba Ba Galatasaray'a göz kırptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN