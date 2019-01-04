Simon Kjaer iddiası

Galatasaray'ın gündemine birçok isim gelmeye başladı. Öne çıkanlardan biri de Simon Kjaer oldu. Aslan'ın, 2017-18 öncesi 12.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı için teklif hazırladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Kjaer için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.