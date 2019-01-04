Simon Kjaer iddiası – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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Simon iddiası

Simon Kjaer iddiası

'ın gündemine birçok isim gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de 'de gösterdiği başarılı performansla 'ya olan Simon .

'ın gündemine birçok isim gelmeye başladı. Öne çıkanlardan biri de Simon oldu. Aslan'ın, 2017-18 öncesi 12.5 milyon euro bedelle 'den 'ya olan Danimarkalı için teklif hazırladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Kjaer için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

  1. 4.1.2019
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