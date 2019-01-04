Şimdi gözler uçaklarda

Florya'da dün gerçekleştirilen dev zirvede flaş gelişmeler yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a af çıkmadı. Tecrübeli hocanın kendilerinden kulüp bulmalarını istediği iki futbolcu da tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaşıp, sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerlerini noktaladı. MR'ı temiz çıkmasına rağmen geçtiğimiz ekim ayında Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıkmayan Eren, takımın tek forveti olması nedeniyle kadroda tutulmuştu.



TERİM'İN TAVRI NETTİ

Serdar Aziz de ilk yarının son haftasındaki Sivasspor karşılaşmasında rahatsızlığı nedeniyle oynamamış ancak bir gün sonra tatil için eşiyle Maldivler'e gitmişti. Ara transfer dönemi öncesi kadro dışı bırakılan bu oyuncularla yola devam etmeme kararı alan Fatih Terim, bu durumu yönetim kuruluna da rapor etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eren'in İsviçre'den teklifler aldığı belirtilirken, mayıs 2020'de mukavelesi sona erecek Serdar Aziz'e ise Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler olduğu iddia ediliyor.



ASLAN'IN EN GOLCÜSÜYDÜ

Terim'in dün yola devam etmeme kararı aldığı Eren Derdiyok, Galatasaray'ın ilk yarıdaki en golcü ismiydi. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 7 kez rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, Süper Kupa'da 1, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez gol sevinci yaşadı.



SERDAR AZİZ'İN GALATASARAY KARİYERİ

1: Lig şampiyonluğu

1: Süper Kupa

51: Oynadığı maç sayısı

36: Sakatlıktan dolayı kaçırdığı maçlar

5: Attığı gol

3: Yaptığı asist

19: Gördüğü sarı kartlar

1: Gördüğü kırmızı



EREN DERDİYOK'UN GALATSARAY KARİYERİ

1: Lig şampiyonluğu

1: Süper Kupa

84: Oynadığı maç sayısı

16: Sakatlıktan dolayı kaçırdığı maçlar

26: Attığı gol

6: Yaptığı asist

4: Gördüğü sarı kartlar