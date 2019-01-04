Şimdi gözler uçaklarda – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Şimdi gözler uçaklarda

Şimdi gözler uçaklarda

Florya’da dün ile bir araya gelen iki yıldızın G.Saray macerası sonlandı. Görüşmeden sonuç alamayan ve , tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Ara transferde takviye yapacak olan sarı kırmızılılarda artık inişe geçecek uçaklar için bekleyiş başladı.

Florya'da dün gerçekleştirilen dev zirvede flaş gelişmeler yaşandı. Teknik Direktörü ile bir araya gelen ve 'a af çıkmadı. Tecrübeli hocanın kendilerinden kulüp bulmalarını istediği iki futbolcu da tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaşıp, sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerlerini noktaladı. MR'ı temiz çıkmasına rağmen geçtiğimiz ekim ayında Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıkmayan Eren, takımın tek forveti olması nedeniyle kadroda tutulmuştu.

TERİM'İN TAVRI NETTİ
Serdar Aziz de ilk yarının son haftasındaki karşılaşmasında rahatsızlığı nedeniyle oynamamış ancak bir gün sonra tatil için eşiyle Maldivler'e gitmişti. Ara dönemi öncesi kadro dışı bırakılan bu oyuncularla yola devam etmeme kararı alan Fatih Terim, bu durumu yönetim kuruluna da rapor etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eren'in 'den teklifler aldığı belirtilirken, mayıs 2020'de mukavelesi sona erecek Serdar Aziz'e ise ve Avrupa'dan teklifler olduğu iddia ediliyor.

ASLAN'IN EN GOLCÜSÜYDÜ
Terim'in dün yola devam etmeme kararı aldığı Eren Derdiyok, Galatasaray'ın ilk yarıdaki en golcü ismiydi. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 7 kez rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, 'da 1, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez gol sevinci yaşadı.

SERDAR AZİZ'İN GALATASARAY KARİYERİ
1: Lig şampiyonluğu
1: Süper Kupa
51: Oynadığı maç sayısı
36: Sakatlıktan dolayı kaçırdığı maçlar
5: Attığı gol
3: Yaptığı asist
19: Gördüğü sarı kartlar
1: Gördüğü kırmızı

EREN DERDİYOK'UN GALATSARAY KARİYERİ
1: Lig şampiyonluğu
1: Süper Kupa
84: Oynadığı maç sayısı
16: Sakatlıktan dolayı kaçırdığı maçlar
26: Attığı gol
6: Yaptığı asist
4: Gördüğü sarı kartlar

  1. 4.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şimdi gözler uçaklarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN