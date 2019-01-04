Şimdi gözler uçaklarda
Florya’da dün teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelen iki yıldızın G.Saray macerası sonlandı. Görüşmeden sonuç alamayan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Ara transferde takviye yapacak olan sarı kırmızılılarda artık inişe geçecek uçaklar için bekleyiş başladı.
Florya'da dün gerçekleştirilen dev zirvede flaş gelişmeler yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a af çıkmadı. Tecrübeli hocanın kendilerinden kulüp bulmalarını istediği iki futbolcu da tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaşıp, sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerlerini noktaladı. MR'ı temiz çıkmasına rağmen geçtiğimiz ekim ayında Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıkmayan Eren, takımın tek forveti olması nedeniyle kadroda tutulmuştu.
TERİM'İN TAVRI NETTİ
Serdar Aziz de ilk yarının son haftasındaki Sivasspor karşılaşmasında rahatsızlığı nedeniyle oynamamış ancak bir gün sonra tatil için eşiyle Maldivler'e gitmişti. Ara transfer dönemi öncesi kadro dışı bırakılan bu oyuncularla yola devam etmeme kararı alan Fatih Terim, bu durumu yönetim kuruluna da rapor etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eren'in İsviçre'den teklifler aldığı belirtilirken, mayıs 2020'de mukavelesi sona erecek Serdar Aziz'e ise Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler olduğu iddia ediliyor.
ASLAN'IN EN GOLCÜSÜYDÜ
Terim'in dün yola devam etmeme kararı aldığı Eren Derdiyok, Galatasaray'ın ilk yarıdaki en golcü ismiydi. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 7 kez rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, Süper Kupa'da 1, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez gol sevinci yaşadı.
SERDAR AZİZ'İN GALATASARAY KARİYERİ
1: Lig şampiyonluğu
1: Süper Kupa
51: Oynadığı maç sayısı
36: Sakatlıktan dolayı kaçırdığı maçlar
5: Attığı gol
3: Yaptığı asist
19: Gördüğü sarı kartlar
1: Gördüğü kırmızı
EREN DERDİYOK'UN GALATSARAY KARİYERİ
1: Lig şampiyonluğu
1: Süper Kupa
84: Oynadığı maç sayısı
16: Sakatlıktan dolayı kaçırdığı maçlar
26: Attığı gol
6: Yaptığı asist
4: Gördüğü sarı kartlar
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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