Cimbom, bu sezon parlayan isimler arasında yer alan Garry Rodrigues'i Al İttihad'a verdi. 8 milyon euro ile başlayan pazarlık bonusların da eklenmesiyle 9 milyon euro'ya tamamlandı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic'in çalıştırdığı Al İttihad, başarılı futbolcuya da yıllık 4 milyon euro teklif etti. 5 milyon euro isteyen Garry Rodrigues ile ortak noktada buluşulması bekleniyor. İki gündür idmana çıkmayan Hollandalı futbolcu dün Florya'daki eşyalarını toplayıp yola koyuldu.



1.8 MiLYON EURO'SU PAOK'A



Al İttihad'ın, Garry Rodrigues için sarı-kırmızılı ekibe 9 milyon euro (56 milyon TL) vereceği dile getirildi. Galatasaray yönetimi sözleşme gereği ise bu bonservis bedelinin yüzde 20'sini (1.8 milyon euro) yıldız oyuncunun eski kulübü PAOK'a ödeyecek.



MAiCON'DAN VAZGEÇTi



Galatasaray'da amaç Rodrigues ile birlikte Maicon'u da Suudi kulübüne satmaktı. Ancak Al İttihad son anda Maicon'dan vazgeçti ve Başakşehir'in sambacısı Da Costa'yı tercih etti. Maicon'un, Bafetimbi Gomis'in de forma giydiği Al Hilal'e gitme ihtimali var.



4.5 YILLIK SÖZLEŞME



Aslan'ın sol kanadında fırtına esen ve Arabistan'ın yolunu tutan Garry Rodrigues, Al İttihad ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.



FİYATINI 3 KATLADI



Garry Rodrigues, 10 Ocak 2017 tarihinde PAOK'tan 3.5 milyon euro'ya transfer edilmişti. Al İttihad'a transferiyle fiyatını neredeyse 3'e katladı.



BU SEZON 3 GOL



28 yaşındaki Rodrigues, sarı-kırmızılı takım ile bu sezon 12'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu periyotta rakip fileleri 3 kez sarsmayı bildi.



ONYEKURU SOLDA



Garry Rodrigues'in yerine yeni transfer yapılmazsa teknik direktör Fatih Terim, Onyekuru'ya sol kanatta, Feghouli'ye ise sağ kanatta şans verecek. Sinan Gümüş de alternatif diğer isim olacak.



78 MAÇA ÇIKTI



Hollandalı yıldız, G.Saray'da 78 maça çıkarken 16 gol attı, 16 da asist yapmayı başardı. Ücreti 4 Eylül'de 1.3'ten 1.9 milyon euro'ya çıkarılmıştı.



GEÇ KALDILAR



Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Garry Rodrigues için Çin Ligi ekiplerinden Pekin Sinobo Guoan takımının 10 milyon euro'luk transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. Ancak Hollandalı yıldız için Al İttihat ile anlaşılmasıyla bu teklif masada kaldı.