Rodrigues Galatasaray'dan ayrıldı
04 Ocak 2019, Cuma
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Rodrigues 'dan ayrıldı

Rodrigues Galatasaray'dan ayrıldı

, Al İttihad ile 9 milyon euro karşılığında anlaştı; Hollandalı, ’ın yolunu tuttu.

Cimbom, bu sezon parlayan isimler arasında yer alan 'i Al İttihad'a verdi. 8 milyon euro ile başlayan pazarlık bonusların da eklenmesiyle 9 milyon euro'ya tamamlandı. 'ın eski teknik direktörü Bilic'in çalıştırdığı Al İttihad, başarılı futbolcuya da yıllık 4 milyon euro teklif etti. 5 milyon euro isteyen Garry Rodrigues ile ortak noktada buluşulması bekleniyor. İki gündür idmana çıkmayan Hollandalı futbolcu dün Florya'daki eşyalarını toplayıp yola koyuldu.

1.8 MiLYON EURO'SU PAOK'A

Al İttihad'ın, Garry Rodrigues için sarı-kırmızılı ekibe 9 milyon euro (56 milyon TL) vereceği dile getirildi. yönetimi sözleşme gereği ise bu bonservis bedelinin yüzde 20'sini (1.8 milyon euro) yıldız oyuncunun eski kulübü 'a ödeyecek.

MAiCON'DAN VAZGEÇTi

Galatasaray'da amaç Rodrigues ile birlikte Maicon'u da Suudi kulübüne satmaktı. Ancak Al İttihad son anda Maicon'dan vazgeçti ve 'in sambacısı Da Costa'yı tercih etti. Maicon'un, Bafetimbi Gomis'in de forma giydiği Al Hilal'e gitme ihtimali var.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

Aslan'ın sol kanadında fırtına esen ve Arabistan'ın yolunu tutan Garry Rodrigues, Al İttihad ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

FİYATINI 3 KATLADI

Garry Rodrigues, 10 Ocak 2017 tarihinde PAOK'tan 3.5 milyon euro'ya transfer edilmişti. Al İttihad'a transferiyle fiyatını neredeyse 3'e katladı.

BU SEZON 3 GOL

28 yaşındaki Rodrigues, sarı-kırmızılı takım ile bu sezon 12'si , 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu periyotta rakip fileleri 3 kez sarsmayı bildi.

ONYEKURU SOLDA

Garry Rodrigues'in yerine yeni transfer yapılmazsa teknik direktör , 'ya sol kanatta, Feghouli'ye ise sağ kanatta şans verecek. de alternatif diğer isim olacak.

78 MAÇA ÇIKTI

Hollandalı yıldız, G.Saray'da 78 maça çıkarken 16 gol attı, 16 da asist yapmayı başardı. Ücreti 4 Eylül'de 1.3'ten 1.9 milyon euro'ya çıkarılmıştı.


GEÇ KALDILAR

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Garry Rodrigues için Çin Ligi ekiplerinden Pekin Sinobo Guoan takımının 10 milyon euro'luk transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. Ancak Hollandalı yıldız için Al İttihat ile anlaşılmasıyla bu teklif masada kaldı.

  1. 4.1.2019
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