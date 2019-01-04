Poldi’den Köln mesajı

Sarı-kırmızılı formayı 2 sezon giydikten sonra Japon V.Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, ülkesi Almanya'da konuştu. "Kafam ve bacaklarım olduğu sürece futbol oynamaya devam edeceğim" diyen yıldız isim, "Köln yöneticileriyle temasım devam ediyor. Bir gün tekrar geri dönmek isterim" sözlerini sarfetti.