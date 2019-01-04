Poldi’den Köln mesajı
Sarı-kırmızılı formayı 2 sezon giydikten sonra Japon V.Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, ülkesi Almanya'da konuştu.
Sarı-kırmızılı formayı 2 sezon giydikten sonra Japon V.Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, ülkesi Almanya'da konuştu. "Kafam ve bacaklarım olduğu sürece futbol oynamaya devam edeceğim" diyen yıldız isim, "Köln yöneticileriyle temasım devam ediyor. Bir gün tekrar geri dönmek isterim" sözlerini sarfetti.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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