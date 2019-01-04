Poldi’den Köln mesajı – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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Poldi’den mesajı

Poldi’den Köln mesajı

Sarı-kırmızılı formayı 2 sezon giydikten sonra Japon V.Kobe'ye olan , ülkesi 'da konuştu.

Sarı-kırmızılı formayı 2 sezon giydikten sonra Japon V.Kobe'ye olan , ülkesi 'da konuştu. "Kafam ve bacaklarım olduğu sürece futbol oynamaya devam edeceğim" diyen yıldız isim, " yöneticileriyle temasım devam ediyor. Bir gün tekrar geri dönmek isterim" sözlerini sarfetti.

  1. 4.1.2019
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