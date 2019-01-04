Ozan’da mutlu son
18 yaşındaki futbolcuyla ilgili durumu da Fatih Terim açıkladı: Ozan’ın heyecanını anlıyorum ama şu anda gitme zamanı değil
Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a af çıkmayan toplantının ardından olumlu bir gelişme de yaşandı. Sözleşmesinde 7.5 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Ozan Kabak'ın ligin ikinci yarısında da takımda kalacağı açıklandı. Inter ve Watford'un 7.5 milyon euro'yu ödemeye hazır olmasına rağmen 18 yaşındaki oyuncunun kulüpte kalma kararı aldığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, genç öğrencisiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Biz genç futbolcularımızın başka ülkelere gitmelerine izin vereceğiz ama o gün, bugün değil. Ozan'ın heyecanını anlıyorum. Hepimiz genç olduk, hepimiz gitmek istedik ama şu anda gitme zamanı değil, yani devre arası değil."
INTER'İN GÖZDESİ
Ozan Kabak konusunda ısrarcı olan İnter'in bu oyuncuya karşılık G.Saray'a yeni teklifler iletebileceği iddia edildi. İtalyanlar'ın Fatih Terim'in vazgeçmediği 18 yaşındaki oyuncuya karşılık para ile birlikte Joao Miranda'yı takas olarak önereceği belirtildi.
BİR GÜNLÜK MEVZU DEĞİL
Sarı-kırmızılılarda dün yaşanan flaş gelişmelerin ardından teknik direktör Fatih Terim de kısa bir açıklama yaptı. "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum" diyerek sözlerine başlayan İmparator, "Her iki oyuncumu da çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine ve yeteneklerine de saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Yazılıp çizildiği gibi bir günlük bir mevzu da değil. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bugüne kadarki katkıları için de hem kendi adıma, hem de teknik ekibim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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