Maicon gitti-gidiyor!
Galatsaray'dan ayrılacağı konuşulan Maicon için iki kulüp devreye girdi.
Galatsaray'dan ayrılacağı konuşulan Maicon için iki kulüp devreye girdi. Ülkesine dönmek isteyen 30 yaşındaki stoperin, Flamengo ile temasta olduğu belirtildi. Brezilya ekibinin sambacı için 4.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ileri sürülürken, Başakşehir'in de transfer için görüşmelere başladığı iddia edildi.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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