Maicon gitti-gidiyor!

Galatsaray'dan ayrılacağı konuşulan Maicon için iki kulüp devreye girdi. Ülkesine dönmek isteyen 30 yaşındaki stoperin, Flamengo ile temasta olduğu belirtildi. Brezilya ekibinin sambacı için 4.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ileri sürülürken, Başakşehir'in de transfer için görüşmelere başladığı iddia edildi.