Maicon gitti-gidiyor! – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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gitti-gidiyor!

Maicon gitti-gidiyor!

'dan ayrılacağı konuşulan için iki kulüp devreye girdi.

'dan ayrılacağı konuşulan için iki kulüp devreye girdi. Ülkesine dönmek isteyen 30 yaşındaki stoperin, Flamengo ile temasta olduğu belirtildi. ekibinin sambacı için 4.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ileri sürülürken, 'in de transfer için görüşmelere başladığı iddia edildi.

  1. 4.1.2019
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