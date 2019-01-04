Galatasaray'a golcü stoper! Gent'ten Dylan Bronn – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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'a golcü stoper! 'ten

Galatasaray'a golcü stoper! Gent'ten Dylan Bronn

Kadrosuna takviye yapacak olan G.Saray, ’in yıldızı için harekete geçti. Cimbom’un tüm şartları zorladığı iddia edildi

'in kadroda görmek istemediği 'in ardından Maicon'un da gönderilme ihtimali çalışmalarını hızlandırdı. yönetimi, teknik heyetin istediği isimlerle ilgili düğmeye bastı. Savunmanın göbeğine takviye yapacak olan sarı-kırmızılıların ilk olarak 'in yıldızı için temaslara başlayacağı öğrenildi. ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu listenin ilk sırasına alan Aslan'ın, bu transferde tüm şartları zorladığı iddia edildi. G.Saray'ın, Gent'in geçtiğimiz sezon başında 1 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 1.86'lık stoperin transferinde 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Tunus 'nda da oynayan Bronn'un Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, birkaç gün içinde somut adımlar atılacağı ileri sürüldü.

GOLCÜ STOPER
Belçika Ligi'nde bu sezon 12 maçta forma giyen Dylan Bronn, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra attığı 5 golle de adından söz ettirdi.

DYLAN KİMDİR
Doğum tarihi: 19.06.1995
Ülkesi: Tunus
Boy: 1.86
Pozisyon: Stoper
Oynadığı takımlar: Cannes, Niord, Gent

  1. 4.1.2019
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