Galatasaray'a golcü stoper! Gent'ten Dylan Bronn
Kadrosuna takviye yapacak olan G.Saray, Gent’in Tunuslu yıldızı için harekete geçti. Cimbom’un tüm şartları zorladığı iddia edildi
Fatih Terim'in kadroda görmek istemediği Serdar Aziz'in ardından Maicon'un da gönderilme ihtimali transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray yönetimi, teknik heyetin istediği isimlerle ilgili düğmeye bastı. Savunmanın göbeğine takviye yapacak olan sarı-kırmızılıların ilk olarak Gent'in Tunuslu yıldızı Dylan Bronn için temaslara başlayacağı öğrenildi. Belçika ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu listenin ilk sırasına alan Aslan'ın, bu transferde tüm şartları zorladığı iddia edildi. G.Saray'ın, Gent'in geçtiğimiz sezon başında 1 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 1.86'lık stoperin transferinde 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Tunus Milli Takımı'nda da oynayan Bronn'un Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, birkaç gün içinde somut adımlar atılacağı ileri sürüldü.
GOLCÜ STOPER
Belçika Ligi'nde bu sezon 12 maçta forma giyen Dylan Bronn, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra attığı 5 golle de adından söz ettirdi.
DYLAN KİMDİR
Doğum tarihi: 19.06.1995
Ülkesi: Tunus
Boy: 1.86
Pozisyon: Stoper
Oynadığı takımlar: Cannes, Niord, Gent
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Galatasaray'a golcü stoper! Gent'ten Dylan Bronn haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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