Fatih Terim'in kadroda görmek istemediği Serdar Aziz'in ardından Maicon'un da gönderilme ihtimali transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray yönetimi, teknik heyetin istediği isimlerle ilgili düğmeye bastı. Savunmanın göbeğine takviye yapacak olan sarı-kırmızılıların ilk olarak Gent'in Tunuslu yıldızı Dylan Bronn için temaslara başlayacağı öğrenildi. Belçika ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu listenin ilk sırasına alan Aslan'ın, bu transferde tüm şartları zorladığı iddia edildi. G.Saray'ın, Gent'in geçtiğimiz sezon başında 1 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 1.86'lık stoperin transferinde 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Tunus Milli Takımı'nda da oynayan Bronn'un Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, birkaç gün içinde somut adımlar atılacağı ileri sürüldü.



GOLCÜ STOPER

Belçika Ligi'nde bu sezon 12 maçta forma giyen Dylan Bronn, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra attığı 5 golle de adından söz ettirdi.



DYLAN KİMDİR

Doğum tarihi: 19.06.1995

Ülkesi: Tunus

Boy: 1.86

Pozisyon: Stoper

Oynadığı takımlar: Cannes, Niord, Gent