Galatasaray kampın ilk etabını tamamladı
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yapılması planlanan ilk çalışma bölümünü bugünkü çift antrenmanla tamamladı.
Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanların ilkinde sabah salonda genel kuvvet çalışma yaptı. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra pas destek çalışması üzerinde duruldu. Ana bölünde ise sınırlı alanda dayanıklılık çalışmaları (sırasıyla hedefsiz, minyatür kaleli ve büyük kaleli) gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 11.30'da özel bir uçuşla Antalya'ya giderek sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına bu kentte devam edecek.
- 4.1.2019 20:13
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
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