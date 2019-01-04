Galatasaray kampın ilk etabını tamamladı
04 Ocak 2019, Cuma
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kampın ilk etabını tamamladı

Galatasaray kampın ilk etabını tamamladı

, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yapılması planlanan ilk çalışma bölümünü bugünkü çift antrenmanla tamamladı.

Sarı kırmızılılar, 'nde gerçekleştirilen antrenmanların ilkinde sabah salonda genel kuvvet çalışma yaptı. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra pas destek çalışması üzerinde duruldu. Ana bölünde ise sınırlı alanda dayanıklılık çalışmaları (sırasıyla hedefsiz, minyatür kaleli ve büyük kaleli) gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, yarın saat 11.30'da özel bir uçuşla Antalya'ya giderek sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına bu kentte devam edecek.

  1. 4.1.2019 20:13
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