Fatih Terim transfer sayısını verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu ve devre arasında takviye yapmayı planladıkları bölgeleri de açıkladı. Tecrübeli hoca, forvet ve stoper bölgeleri ile birlikte orta saha ve kanat oyuncusu almayı planladıklarını söyledi. Terim yaptığı açıklamada, "Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosu ile ihtiyaçlarımızı, yedeklerimizi ve hatta jokerlerimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce, gecelerce çalışarak bir liste hazırladık. Bu oluşturduğumuz listedeki oyuncuları da izlemeye devam ettik" dedi.



GİDECEK İSİMLER VAR



Terım şöyle devam etti: "Bu isimlerden oluşan listeyle, yaklaşık 2 ay önce idari ve sportif işlerle ilgilenen arkadaşlara teslim ettik. Aramızdan ayrılacak ve görüşmeleri süren oyuncular var. Hazırladığımız ihtiyaç listesinde görüşmeleri süren ve aramıza katılacak oyuncular da var. Olmazsa olmaz forvet ve stoper transferlerinin dışında belki bir de kanat oyuncusu ve bir orta saha futbolcusu takıma dahil edebiliriz. Zaten bunların anlaşmaları oldukça resmi kanallarımızdan açıklanacaktır."



AYRILMAM İSTEMEM



Cimbom'da forma giyen Faslı oyuncu Younes Belhanda, Fransa basınına açıklamalarda bulundu. Yahoo Sport Fransa'ya konuşan tecrübeli futbolcu, "Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşmem var. Sakatlandım ve artık geri dönmek ve savaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Belhanda'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.



FALCAO, FELiPE, MiRANDA



Fatıh Terim gündemde yer alan bazı iddiaların gerçek olmadığını kaydederken; "Falcao, Luiz Felipe, Miranda, Emre Mor, Smolov gibi isimler duyuyorum, okuyorum. Özellikle sosyal medya sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Bu hesaplar sizi kandırıyor" dedi.