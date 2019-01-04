Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Galatasaray, genç oyuncusu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyururken birçok futbolsever ilk kez duyduğu bu futbolcunun kim olduğu ile ilgili bilgileri merak etmeye başladı. Peki Çekdar Orhan kimdir? İşte Galatasaraylı genç futbolcuya dair bilgiler...
Galatasaray, U21 takımı futbolcusu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi. Orhan, 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde forma giydiği 33 maçta 14 gol attı.
ÇEKDAR ORHAN KİMDİR?
Çekdar Orhan, 8 Mart 1998 yılında Hakkari'de dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımında başlamıştır. Forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında oynayan Orhan, zaman zaman orta sahada da görev almaktadır.
- 4.1.2019 15:11
- Güncelleme: 4.1.2019 15:23
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Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Toplam 7
Yorum
orhan beşiktaş bir çöp kutusunu daha kadrosuna kattı xd.
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Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Toplam 7
Yorum
kaya adam golcü beyler mbaye artık gol krallığında tek kalmaz burak yetişir ona.
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Akbaş bilmecesi
Toplam 2
Yorum
eray volkan demirel iyi kaleci istenmeyebilir fakat kaleci lazım bize bizde yeniden doğar tolga kesin gitmeli kaleci defans stoper bir forvet dah
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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