Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...

Galatasaray, U21 takımı futbolcusu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi. Orhan, 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde forma giydiği 33 maçta 14 gol attı.

ÇEKDAR ORHAN KİMDİR?

Çekdar Orhan, 8 Mart 1998 yılında Hakkari'de dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımında başlamıştır. Forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında oynayan Orhan, zaman zaman orta sahada da görev almaktadır.