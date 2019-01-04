Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...

Galatasaray, U21 takımı futbolcusu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Orhan, 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde forma giydiği 33 maçta 14 gol attı.

ÇEKDAR ORHAN KİMDİR?

Çekdar Orhan, 8 Mart 1998 yılında Hakkari'de dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımında başlamıştır. Forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında oynayan Orhan, zaman zaman orta sahada da görev almaktadır.

YILMAZ ERDOĞAN VE ERSİN KORKUT'UN YEĞENİ

Öte yandan genç futbolcu, sanat camiasının ünlü isimlerinden Yılmaz Erdoğan ve Ersin Korkut'un yeğenidir.