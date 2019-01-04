Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...

<p>Galatasaray, U21 takımı futbolcusu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.</p> <p>Orhan, 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde forma giydiği 33 maçta 14 gol attı.</p> <p><strong>ÇEKDAR ORHAN KİMDİR?</strong><br /> Çekdar Orhan, 8 Mart 1998 yılında Hakkari'de dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımında başlamıştır. Forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında oynayan Orhan, zaman zaman orta sahada da görev almaktadır.</p> <p><img alt="" data-pimg="https://iaftm.tmgrup.com.tr/016f7c/0/0/0/0/650/325?u=https://iftm.tmgrup.com.tr/2019/01/04/cekdar-orhan-kimdir-kac-yasinda-nereli-mevkisi-nedir-galatasaray-1546601958054.jpg&amp;mw=1366" height="300" src="https://iaftm.tmgrup.com.tr/003111/0/0/0/0/650/325?u=https://iftm.tmgrup.com.tr/2019/01/04/cekdar-orhan-kimdir-kac-yasinda-nereli-mevkisi-nedir-galatasaray-1546601958054.jpg&amp;mw=600" width="600" /></p> <p><strong>YILMAZ ERDOĞAN VE ERSİN KORKUT'UN YEĞENİ</strong><br /> Öte yandan genç futbolcu, sanat camiasının ünlü isimlerinden Yılmaz Erdoğan ve Ersin Korkut'un yeğenidir.</p>