Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
04 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? ...

Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...

, genç oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyururken birçok futbolsever ilk kez duyduğu bu futbolcunun kim olduğu ile ilgili bilgileri merak etmeye başladı. Peki ? İşte Galatasaraylı genç futbolcuya dair bilgiler...

&lt;p&gt;, U21 takımı futbolcusu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Orhan, 21 Yaş Altı Ligi'nde forma giydiği 33 maçta 14 gol attı.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Çekdar Orhan, 8 Mart 1998 yılında 'de dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine 'nın takımında başlamıştır. Forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında oynayan Orhan, zaman zaman orta sahada da görev almaktadır.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; data-pimg=&quot;https://iaftm.tmgrup.com.tr/016f7c/0/0/0/0/650/325?u=https://iftm.tmgrup.com.tr/2019/01/04/cekdar-orhan-kimdir-kac-yasinda-nereli-mevkisi-nedir-galatasaray-1546601958054.jpg&amp;amp;mw=1366&quot; height=&quot;300&quot; src=&quot;https://iaftm.tmgrup.com.tr/003111/0/0/0/0/650/325?u=https://iftm.tmgrup.com.tr/2019/01/04/cekdar-orhan-kimdir-kac-yasinda-nereli-mevkisi-nedir-galatasaray-1546601958054.jpg&amp;amp;mw=600&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt; VE 'UN YEĞENİ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Öte yandan genç futbolcu, sanat camiasının ünlü isimlerinden Yılmaz Erdoğan ve Ersin Korkut'un yeğenidir.&lt;/p&gt;

  1. 4.1.2019 15:07
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN