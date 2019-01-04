Alan boşa çıktı
Guangzhou Evergrande, Alan'ı gözden çıkarttı. Barcelona'lı Malcom'un peşine düştü.
Sarı-kırmızılı takıma bir süredir gündeminde olan Alan Carvalho'yla ilgili müjdeli bir haber geldi. Sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı yıldız ile yeni anlaşma imzalamama kararı alan Çim temsilcisi Guangzhou Evergrande takımı yerine golcü bakmaya başladı. Guangzhou'nun ilk hedefinin Barcelona'da forma giyen Malcom olduğu belirtildi. Çinliler, Malcom'ın transferi için Barcelona ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Fabio Cannavaro'nun bu transferi çok istediği belirtildi. Çin kulübünün bu transferde Everton ile yarıştığı belirtildi.
GÜNDEME GELMEDİ
Demir Grup Sivasspor'un başarılı ismi Robinho dün Galatasaray'la da anıldı. Sarı- kırmızılı ekibin de Başakşehir'le görüşen yıldız oyuncuyu istediği iddia edildi. Ancak Cimbom'un 35 yaşındaki oyuncu için herhangi bir girişiminin olmadığı ve Robinho'nun transfer gündeminde bulunmadığı belirtildi.
MALAGA'YA GiDiYOR
Seleznyov, İspanya yolcusu... Çok istemesine karşın Galatasaray'a devre arasında da gelmesi mümkün görünmeyen Ukraynalı golcünün, Malaga'ya çok yakın olduğu iddia edildi.
BENFiCA KAYBETTi
Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi Benfica, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Portimonense'ye 2-0 yenildi. 15. haftada oynanan maçta Portimonense'nin gollerini Dias ve Jardel attı. Benfica'da Jonas 72. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Alan boşa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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