Alan boşa çıktı

Sarı-kırmızılı takıma bir süredir gündeminde olan Alan Carvalho'yla ilgili müjdeli bir haber geldi. Sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı yıldız ile yeni anlaşma imzalamama kararı alan Çim temsilcisi Guangzhou Evergrande takımı yerine golcü bakmaya başladı. Guangzhou'nun ilk hedefinin Barcelona'da forma giyen Malcom olduğu belirtildi. Çinliler, Malcom'ın transferi için Barcelona ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Fabio Cannavaro'nun bu transferi çok istediği belirtildi. Çin kulübünün bu transferde Everton ile yarıştığı belirtildi.



GÜNDEME GELMEDİ



Demir Grup Sivasspor'un başarılı ismi Robinho dün Galatasaray'la da anıldı. Sarı- kırmızılı ekibin de Başakşehir'le görüşen yıldız oyuncuyu istediği iddia edildi. Ancak Cimbom'un 35 yaşındaki oyuncu için herhangi bir girişiminin olmadığı ve Robinho'nun transfer gündeminde bulunmadığı belirtildi.



MALAGA'YA GiDiYOR



Seleznyov, İspanya yolcusu... Çok istemesine karşın Galatasaray'a devre arasında da gelmesi mümkün görünmeyen Ukraynalı golcünün, Malaga'ya çok yakın olduğu iddia edildi.



BENFiCA KAYBETTi



Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi Benfica, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Portimonense'ye 2-0 yenildi. 15. haftada oynanan maçta Portimonense'nin gollerini Dias ve Jardel attı. Benfica'da Jonas 72. dakikada direkt kırmızı kart gördü.