Ve Galatasaray'da transfer bitti! 4,5 yıllık sözleşme... Galatasaray transfer...
03 Ocak 2019, Perşembe
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Ve 'da bitti! 4,5 yıllık sözleşme...

Ve Galatasaray'da transfer bitti! 4,5 yıllık sözleşme...

'ın yıldız futbolcusu , Al İttihad ile görüşmeleri yapmak için 'a yola çıktı. Rodrigues, 8,5 milyon euro karşılığında 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaraylı futbolcu Al İttihad'da! Yıldız futbolcu 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmak için 'a gitti. Suudi Arabistan ekibinin, 8 milyon Euro olarak yaptığı teklife, 10 milyon Euro'luk taleple karşılık verirken iki kulüp de pazarlıklar neticesinde ortada buluştu ve 8,5 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK
Galatasaray'dan sezon başında aldığı zam ile yıllık 1.8 milyon Euro (11 milyon TL) alan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibinden senelik tam 5 milyon Euro kazanacak.

  1. 3.1.2019 16:34
  2. Güncelleme: 3.1.2019 16:43
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