Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues Al İttihad'da! Yıldız futbolcu 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmak için Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan ekibinin, 8 milyon Euro olarak yaptığı teklife, Galatasaray 10 milyon Euro'luk taleple karşılık verirken iki kulüp de pazarlıklar neticesinde ortada buluştu ve transfer 8,5 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray'dan sezon başında aldığı zam ile yıllık 1.8 milyon Euro (11 milyon TL) alan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibinden senelik tam 5 milyon Euro kazanacak.