Ve Galatasaray'da transfer bitti! 4,5 yıllık sözleşme...
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Al İttihad ile transfer görüşmeleri yapmak için Suudi Arabistan'a yola çıktı. Rodrigues, 8,5 milyon euro karşılığında 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues Al İttihad'da! Yıldız futbolcu 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmak için Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan ekibinin, 8 milyon Euro olarak yaptığı teklife, Galatasaray 10 milyon Euro'luk taleple karşılık verirken iki kulüp de pazarlıklar neticesinde ortada buluştu ve transfer 8,5 milyon euro karşılığında gerçekleşti.
YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK
Galatasaray'dan sezon başında aldığı zam ile yıllık 1.8 milyon Euro (11 milyon TL) alan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibinden senelik tam 5 milyon Euro kazanacak.
- 3.1.2019 16:34
- Güncelleme: 3.1.2019 16:43
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Ve Galatasaray'da transfer bitti! 4,5 yıllık sözleşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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