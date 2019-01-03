Sözleşmesi uzatıldı

Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Benfica'da Eduardo Salvio'nun sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı. Salvio, Lanus ve Atletico Madrid takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservisiyle Benfica'ya transfer oldu. Bu sezon 4 gol attı ve 5 de asist yaptı.