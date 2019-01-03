Sözleşmesi uzatıldı – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Sözleşmesi uzatıldı

Sözleşmesi uzatıldı

'nde ile karşılaşacak 'da 'nun sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı.

'nde ile karşılaşacak 'da 'nun sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı. Salvio, Lanus ve takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservisiyle Benfica'ya transfer oldu. Bu sezon 4 gol attı ve 5 de asist yaptı.

  1. 3.1.2019
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