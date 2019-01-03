Son dakika: Galatasaray'da Ozan Kabak kararı verildi
03 Ocak 2019, Perşembe
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Son dakika: 'da kararı verildi

Son dakika: Galatasaray'da Ozan Kabak kararı verildi

'da için son karar verildi! Ozan Kabak'ın 'le yaptığı görüşmenin ardından; genç oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalması yönünde karar çıktı.

, 'dan ayrılacak mı? Serbest kalma maddesi ödenip, başka takıma takıma mı gidecek? İşte Galatasaray'da Ozan Kabak'la ilgili son karar...

beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray , Ozan Kabak ile bir araya geldi. Yapılan oplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi.

Galatasaray'da Serdar Aziz ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmüyor. Ayrıca iyi bir teklif gelmesi halinde Maicon'la da yollar ayrılabilir. Bu yüzden Fatih Terim'in Ozan Kabak'ı takımda tutacağı belirtildi.

Ozan Kabak'ın yaptığı paylaşım;

  1. 3.1.2019 16:37
  2. Güncelleme: 3.1.2019 17:03
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