Savunmaya Marcano

Stoper bölgesinde Maicon'un satış listesinde yer alması ve Ozan'ın İngiltere'ye gitme ihtimali karşısında sarı-kırmızlı yönetim stoper konusunda da arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Roma'nın İspanyol stoperi Ivan Marcano'yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim'in talebiyle sol ayaklı Marcano'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak isterken takımında şans bulamayan oyuncu da yeni bir başlangıç yapmanın peşinde...



ŞANS BULAMADI

Porto'dan bedelsiz bir şekilde Roma'nın yolunu tutan Marcano, ilk devrede sadece 5 maça çıkabildi. Konstantinos Manolas, Federico Fazio ve Juan Jesus'un arkasında 4. stoper konumunda yer alan Marcano, mutsuz olduğu nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.



GOL DE ATIYOR

İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Rusya tecrübesi bulunan Marcano, Porto formasıyla tam 46 maça çıkarken, 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.