Savunmaya Marcano
Galatasaray, Roma’dan İspanyol futbolcuyu istedi.
Stoper bölgesinde Maicon'un satış listesinde yer alması ve Ozan'ın İngiltere'ye gitme ihtimali karşısında sarı-kırmızlı yönetim stoper konusunda da arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Roma'nın İspanyol stoperi Ivan Marcano'yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim'in talebiyle sol ayaklı Marcano'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak isterken takımında şans bulamayan oyuncu da yeni bir başlangıç yapmanın peşinde...
ŞANS BULAMADI
Porto'dan bedelsiz bir şekilde Roma'nın yolunu tutan Marcano, ilk devrede sadece 5 maça çıkabildi. Konstantinos Manolas, Federico Fazio ve Juan Jesus'un arkasında 4. stoper konumunda yer alan Marcano, mutsuz olduğu nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.
GOL DE ATIYOR
İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Rusya tecrübesi bulunan Marcano, Porto formasıyla tam 46 maça çıkarken, 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.
- 3.1.2019
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Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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