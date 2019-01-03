Savunmaya Marcano – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Savunmaya Marcano

Savunmaya Marcano

Galatasaray, ’dan futbolcuyu istedi.

Stoper bölgesinde Maicon'un satış listesinde yer alması ve Ozan'ın 'ye gitme ihtimali karşısında sarı-kırmızlı yönetim stoper konusunda da arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kulüp son olarak 'nın stoperi Ivan Marcano'yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim'in talebiyle sol ayaklı Marcano'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak isterken takımında şans bulamayan oyuncu da yeni bir başlangıç yapmanın peşinde...

ŞANS BULAMADI
Porto'dan bedelsiz bir şekilde Roma'nın yolunu tutan Marcano, ilk devrede sadece 5 maça çıkabildi. Konstantinos Manolas, Federico Fazio ve Juan Jesus'un arkasında 4. stoper konumunda yer alan Marcano, mutsuz olduğu nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.

GOL DE ATIYOR
, Portekiz, ve tecrübesi bulunan Marcano, Porto formasıyla tam 46 maça çıkarken, 7 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 3.1.2019
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