Ozan Kabak'tan paylaşım – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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'tan paylaşım

Ozan Kabak'tan paylaşım

'ın genç stoperi , hesabı üzerinden ile bir fotoğrafını paylaştı.

'ın genç stoperi , hesabı üzerinden ile bir fotoğrafını paylaştı.

Kabak, Fatih Terim ile birlikte olduğu fotoğrafta, "Hocamla #1'likte" ifadelerine yer verdi.

Terim, Ozan Kabak'ın geleceğine dair yaptığı açıklamada, "Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alcaklardır. Galatasaray olarak onların başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da olacak. Ancak o gün, bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek istedik. Avrupa büyük bir heyecan. Ben, kendisini anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil. Yani devre arası değil" demişti.

  1. 3.1.2019 18:16
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