Ozan Kabak'tan paylaşım
Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, sosyal medya hesabı üzerinden teknik direktör Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaştı.
Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, sosyal medya hesabı üzerinden teknik direktör Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaştı.
Kabak, Fatih Terim ile birlikte olduğu fotoğrafta, "Hocamla #1'likte" ifadelerine yer verdi.
Terim, Ozan Kabak'ın geleceğine dair yaptığı açıklamada, "Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alcaklardır. Galatasaray olarak onların başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da olacak. Ancak o gün, bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek istedik. Avrupa büyük bir heyecan. Ben, kendisini anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil. Yani devre arası değil" demişti.
- 3.1.2019 18:16
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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