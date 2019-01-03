Galatasaray'da Serdar ve Ozan'ın alternatifleri arasına iki isim plana çıktı: Miranda ve Filipe Luis. Bugün durumları netleşecek olan Sedar ve Ozan'ın ayrılmaları halinde sarı-kırmızılı yönetim prensip anlaşmasına vardığı Filipe Luis ve Miranda'yı İstanbul'a çağıracak. Son dururumlarına bakılacak bu iki stoperden birisiyle anlaşmaya varılacak.