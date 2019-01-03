Miranda ve Filipe Luis – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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ve

Miranda ve Filipe Luis

'da Serdar ve Ozan'ın alternatifleri arasına iki isim plana çıktı.

'da Serdar ve Ozan'ın alternatifleri arasına iki isim plana çıktı: ve . Bugün durumları netleşecek olan Sedar ve Ozan'ın ayrılmaları halinde sarı-kırmızılı yönetim prensip anlaşmasına vardığı Filipe Luis ve Miranda'yı 'a çağıracak. Son dururumlarına bakılacak bu iki stoperden birisiyle anlaşmaya varılacak.

  1. 3.1.2019
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