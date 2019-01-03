İstanbul’un yarısı beni sevmez! – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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’un yarısı beni sevmez!

İstanbul’un yarısı beni sevmez!

Bir dönem 'da görev yapan , derbisinde yaşadıklarını anlattı.

Bir dönem 'da görev yapan , derbisinde yaşadıklarını anlattı. Saha ortasına bayrak dikmesinin akıllıca olmadığını itiraf eden ünlü hoca, "Fenerbahçe taraftarı çitlere tırmanmaya çalışıyordu. Para ve çakmak yağıyordu. Tünele girdim. Soyunma odasına yöneticiler de geldi. Hayatımda hiç bu kadar bıyıklı adam öpmemiştim. Bazılarının gözlerinde yaş vardı. Bugün bile 'un bir yarısı beni vurmak istiyor" dedi.

  1. 3.1.2019
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