İstanbul’un yarısı beni sevmez!
Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Graeme Souness, Fenerbahçe derbisinde yaşadıklarını anlattı.
Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Graeme Souness, Fenerbahçe derbisinde yaşadıklarını anlattı. Saha ortasına bayrak dikmesinin akıllıca olmadığını itiraf eden ünlü hoca, "Fenerbahçe taraftarı çitlere tırmanmaya çalışıyordu. Para ve çakmak yağıyordu. Tünele girdim. Soyunma odasına yöneticiler de geldi. Hayatımda hiç bu kadar bıyıklı adam öpmemiştim. Bazılarının gözlerinde yaş vardı. Bugün bile İstanbul'un bir yarısı beni vurmak istiyor" dedi.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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