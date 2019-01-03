İstanbul’un yarısı beni sevmez!

Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Graeme Souness, Fenerbahçe derbisinde yaşadıklarını anlattı. Saha ortasına bayrak dikmesinin akıllıca olmadığını itiraf eden ünlü hoca, "Fenerbahçe taraftarı çitlere tırmanmaya çalışıyordu. Para ve çakmak yağıyordu. Tünele girdim. Soyunma odasına yöneticiler de geldi. Hayatımda hiç bu kadar bıyıklı adam öpmemiştim. Bazılarının gözlerinde yaş vardı. Bugün bile İstanbul'un bir yarısı beni vurmak istiyor" dedi.



