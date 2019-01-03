İngilizler yazdı – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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İngilizler yazdı

İngilizler yazdı

için basınında bir iddia geldi.

için basınında bir iddia geldi. Mcfcwatch sitesi, 'nin elinden çıkarmak için uğraştığı Mangala için Galatasaray ve İnter'in istekli olduğunu yazdı. Haberde, City'nin Mangala'nın maaşının yarısını ödemeye razı olduğu belirtildi.

  1. 3.1.2019
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