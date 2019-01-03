İngilizler yazdı

Galatasaray için İngiliz basınında bir iddia geldi. Mcfcwatch sitesi, Manchester City'nin elinden çıkarmak için uğraştığı Mangala için Galatasaray ve İnter'in istekli olduğunu yazdı. Haberde, City'nin Mangala'nın maaşının yarısını ödemeye razı olduğu belirtildi.