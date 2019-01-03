Galatasaray'dan Rodrigues için KAP geldi
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan Rodrigues için KAP geldi

Galatasaray'dan Rodrigues için KAP geldi

, için ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

, 'in transferi için ile resmi görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Garry Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  1. 3.1.2019 20:03
  2. Güncelleme: 3.1.2019 20:20
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan Rodrigues için KAP geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN