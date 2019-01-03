Galatasaray'dan Rodrigues için KAP geldi
Galatasaray, Garry Rodrigues için Al Ittihad ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad ile resmi görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Garry Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 3.1.2019 20:03
- Güncelleme: 3.1.2019 20:20
-
Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
-
Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
-
Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Galatasaray'dan Rodrigues için KAP geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.