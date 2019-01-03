Galatasaray tempo artırdı
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günün ilk antrenmanında her oyuncu, kendi nabız aralığına göre aerob koşu gerçekleştirdi. Akşam yapılan ikinci antrenmana ise koordinatif hareketlerle başlandı. Daha sonra topla ısınma yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışmalar üzerinde durulurken ana bölümde sınırlı alanda dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Öte yandan akşam antrenmanı öncesi, Muğdat Çelik'in doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
- 3.1.2019 22:15
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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