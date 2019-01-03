Gabigol Cimbom’a

Birçok forvet ile anılan Galatasaray'ın gündeme son olarak İnter'in 22 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Gabriel Barbosa geldi. İtalyan basını, Miranda ile için İnter ile görüşen sarı kırmızılıların Gabigol için de bilgi aldığını yazdı. Geçen yıl eski kulübü Santos'ta kiralık forma giyen forvet ve forvet arkasında görev yapan 21 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Brezilya'da devam etmek istediği ve Flamengo ile yakın temas halinde olduğu iletildi.



YILDIZLARINI DEVREYE SOKTU

Taffarel ve takımdaki Brezilyalı yıldızlarını devreye sokan Galatasaray, Flamengo seçeneğine rağmen Gabigol'un transferini bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızı öncelikle kiralamayı planlıyor.



SMOLOV DA MASADA

Forvet listesine geniş tutan Galatasaray'da, Fedor Smolov ismi üzerinde de çalışılması kararı alındı. 9 milyon euro'ya Lokomotiv'e giden fakat beklentilerin uzağında kalan Rus golcü için seçenekler gözden geçirildi. Yönetim, Lokomotiv'in Avrupa'nın dışında kalmasını değerlendirmek istiyor.



BİR İSİM DE SCOUT EKİBİNDEN: FELIPE VIZEU

Forvete bir değil iki takviye yapmak isteyen Terim'in önüne scout ekibi ise Udinese'nin sezon başında 5 milyon euro'ya aldığı Felipe Vizeu ismini getirdi. İtalya'da yılın fiyasko transferleri arasında gösterilen 21 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'da kendisini bulabileceğine dikkat çekildi. Gremio'nun istediği Felipe Vizeu için Galatasaray'ın Udinese'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapabileceği scout ekibinin raporunda yer aldı.



MURIEL KİRALIK GİTTİ

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Muriel'in yeni takımı açıklandı Sevilla kulübü resmi internet sitesinden Muriel'in, Fiorentina'ya kiralandığını duyurdu. 27 yaşındaki Kolombiyalı santrfor'un ismi son dönemde özellikle İspanyol basınında Galatasaray'la anılıyordu