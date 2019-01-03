Aslan top başı yaptı – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Aslan top başı yaptı

Aslan top başı yaptı

Son şampiyon , ligin hazırlıkları için dün 'nde toplandı.

Son şampiyon , ligin hazırlıkları için dün 'nde toplandı. 5 Ocak'a kadar hazırlıklarını 'da sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 'da kampa girecek. 12 Ocak'ta ise 'nın yolunu tutacak ve Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray ilk yarıyı 'in 6 puan gerisinde 5. sırada kapatmıştı.

  1. 3.1.2019
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