Aslan top başı yaptı
Son şampiyon Galatasaray, ligin ikinci yarı hazırlıkları için dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı.
Son şampiyon Galatasaray, ligin ikinci yarı hazırlıkları için dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. 5 Ocak'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, daha sonra Antalya'da kampa girecek. 12 Ocak'ta ise Almanya'nın yolunu tutacak ve Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray ilk yarıyı Başakşehir'in 6 puan gerisinde 5. sırada kapatmıştı.
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Yorum
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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