Aslan top başı yaptı

Son şampiyon Galatasaray, ligin ikinci yarı hazırlıkları için dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. 5 Ocak'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, daha sonra Antalya'da kampa girecek. 12 Ocak'ta ise Almanya'nın yolunu tutacak ve Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray ilk yarıyı Başakşehir'in 6 puan gerisinde 5. sırada kapatmıştı.